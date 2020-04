Madagascar: BFM - De nouvelles dispositions pour soutenir les MPME

La Banky Foiben'i Madagasikara a apporté sa contribution pour faire face à cette crise sanitaire dans le pays.

Un instrument de refinancement exceptionnel est mis en place au profit des MPME face au Covid-19, tandis que les banques peuvent demander une déduction des crédits rééchelonnés sur leurs réserves obligatoires respectives.

Les micro-entreprises et les Petites et Moyennes Entreprises (MPME) sont parmi les principales victimes de la crise sanitaire qui prévaut dans le pays. En effet, ce sont leurs trésoreries qui sont affectées directement. Et elles n'auront même pas les moyens de reconstituer leurs fonds de roulement même si l'Etat vient d'appliquer une mesure de déconfinement progressif. Face à cette situation, la Banky Foiben'i Madagasikara (BFM) a apporté sa contribution pour faire face au Covid-19 en prenant de nouvelles dispositions permettant de soutenir les activités de ces MPME, ainsi que celles des banques. Ces informations émanent des publications récentes de la Banque centrale de Madagascar sur son site web officiel.

Taux fixé à 5,4%. Ainsi, un instrument de refinancement exceptionnel est mis en place pour soutenir ces MPME. On entend par micro-entreprise, celle qui emploie moins de cinq personnes et/ou présente un bilan annuel de moins de 60 millions d'ariary. En revanche, les Petites et Moyennes Entreprises ont un effectif permanent de 5 à 100 salariés et/ou présentent un bilan annuel compris entre 60 millions Ar et 600 millions Ar. À cet effet, la Banky Foiben'i Madagasikara peut lancer des opérations d'injection de liquidité à taux fixe avec allocation totale ou partielle des soumissions dont la maturité peut aller jusqu'à trois ans. L'adjudication des offres soumises par les banques reste à la discrétion de la BFM en fonction de l'évolution des agrégats monétaires et de la stabilité monétaire, a-t-on indiqué.

Il est à noter que ces opérations sont lancées au plus une fois par mois, et le premier vendredi du mois. En outre, le taux de ces opérations exceptionnelles d'injection de liquidité est fixé à 5,4%. Et les banques primaires doivent indiquer dans leur soumission, le montant de leur offre par rapport à ce taux fixé par la BFM. Compte tenu de ces nouvelles dispositions prises par la Banque centrale, elles sont également tenues d'allouer de manière exclusive les fonds obtenus pour soutenir les micro-entreprises et les PME. Elles doivent ainsi déclarer toutes les informations se rattachant aux crédits accordés à ces MPME.

Système de réserves obligatoires. Par ailleurs, les banques ayant déjà bénéficié de liquidités via cet instrument de refinancement exceptionnel, ne peuvent soumettre à d'autres opérations qu'après épuisement des fonds obtenus précédemment, a-t-on appris. Il faut savoir également que l'Etat a édicté des mesures dans le cadre de la situation d'urgence sanitaire, qui visent à imposer les banques, à appliquer un rééchelonnement des crédits accordés à leur clientèle.

En effet, celle-ci est devenue en souffrance suite à l'arrêt de toutes les activités économiques dû aux mesures de confinement dans le pays. A cet effet, la banque centrale a pris des dispositions particulières applicables aux banques primaires concernant le système de réserves obligatoires. C'est également inscrit sur son site web officiel. Plus concrètement, le montant total des crédits rééchelonnés à partir du mois de mars 2020, peut être déduit des réserves obligatoires à constituer par ces établissements de crédits auprès de la BFM. En revanche, les banques qui désirent bénéficier de cette mesure doivent adresser une demande au Gouverneur de la Banque centrale, a-t-on conclu.