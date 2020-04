Madagascar: Reverdir Madagascar - L'apiculture allie conservation et activité génératrice de revenus

Le développement de l'apiculture est tributaire de la conservation de l'environnement.

La pauvreté pousse de nombreux Malgaches à se tourner vers l'exploitation des ressources forestières et des richesses en biodiversité du pays. Ce qui constitue des pressions de plus sur un environnement fragile et en voie de disparition.

Préserver ce qui reste comme richesse en biodiversité. Un défi de taille pour la Grande Île qui perd chaque année des milliers d'hectares de forêts. La volonté de changer la donne a été affirmée par l'Etat, en la personne du président de la République et le gouvernement malagasy, à travers des actions de reboisement national initiées pour « reverdir Madagascar ». En outre, le ministère en charge de l'Environnement et du Développement durable opte pour la mise en œuvre de politiques économiques durables pour les populations locales. Ce, afin d'aider ces dernières à ne plus dépendre des ressources naturelles pour survivre.

Le développement de l'apiculture rentrerait dans cette optique de mise en œuvre de solution durable alliant à la fois la conservation de l'environnement et les activités économiques des populations locales. La collaboration entre la société SSM ou Senteurs et Saveurs du Monde Miel et des apiculteurs locaux dans le cadre du principe de l'agriculture contractuelle en est une illustration. Et les résultats semblent attester les avantages du développement du secteur apicole dans la conservation de l'environnement. Avec une rentrée de revenus d'environ deux millions d'ariary (pour vingt ruches), les apiculteurs locaux travaillant avec la SSM Miel arrivent à améliorer leurs trains de vie.

Interdépendance. Outre l'agriculture contractuelle, la société SSM Miel œuvre également avec « les ONGs bailleurs en distribuant des ruches aux bonnes personnes ». Le développement du secteur constitue ainsi un meilleur moyen de subsistance, voire d'épanouissement pour une bonne partie de la population malagasy dépendante des ressources environnementales du pays. Si la conservation de la biodiversité s'appuie sur l'apiculture, le secteur, lui, compte sur la protection de l'environnement pour se développer.

Ce, dans la mesure où les plantes, les savanes ou les fleurs constituent les principales ressources des colonies d'abeilles. Avec la destruction de l'environnement à Madagascar, ces insectes sont actuellement en danger de disparition comme partout ailleurs dans le monde.

Une problématique majeure pour le développement en question mais surtout pour la survie de l'espèce humaine en général. Pour un pays qui cherche une politique économique durable, l'option apiculture mériterait plus d'attention de tous les acteurs d'autant plus que les demandes en miel ne sont jamais satisfaites au niveau mondial. On se demande d'ailleurs où est-ce qu'on en est côté mise en place de la gestion de la filière miel à Madagascar.