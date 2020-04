Algérie: Débat sur les répercussions du COVID-19 sur le secteur industriel arabe

Alger — Le Secrétaire général du ministère de l'Industrie et des Mines, Mohamed Bouchema, a pris part par visioconférence à une session de débat sur les voies et moyens de faire face aux répercussions du COVID-19 sur le secteur industriel arabe, organisée par l'Organisation arabe du développement industriel et des mines (OADIM), indique mercredi, un communiqué du ministère.

Outre le Secrétaire général de l'organisation du Golf de consultations industrielles (GOIC), ce débat a vu la participation de représentants de 15 pays arabes.

Le directeur général de l'OADIM a mis en avant les efforts et les initiatives initiés par l'Organisation, dont la création d'une plateforme interactive pour les demandes et offres des produits industrielles arabes (aidimo.org/covid19) pour permettre aux pays arabes de soumettre leurs demandes et offres et pour une possible coopération entre eux.

A cet effet, l'Algérie a consacré une enveloppe considérable pour couvrir les différents besoins, a indiqué le même responsable, mettant l'accent sur la nécessité de la complémentarité entre les secteurs public et privé afin de hisser les capacités de production.

Selon le même communiqué, le ministère de l'industrie et des mines appelle les entreprises nationales, publiques et privés, à se joindre à la plateforme interactive entant que moyen de promotion de leurs produits dans le cadre de la politique nationale d'encouragement de l'exportation.