Madagascar: Tourisme Boeny - Manque à gagner de plus de deux milliards ariary

Le Groupement des Opérateurs touristiques (GOTO) et l'Office Régional du Tourisme Boeny (ORTB) tirent la sonnette d'alarme. Depuis le début de la crise sanitaire causée par le coronavirus et l'instauration de l'État d'urgence sanitaire, le secteur du tourisme dans la région Boeny fait face à de nombreux déboires et de préjudices considérables. Deux semaines auparavant, le secteur était à l'agonie, aujourd'hui il est en train de rendre l'âme.

C'est dans cette optique que les responsables dont le président du Conseil d'administration de l'ORTB, Eric Razafimaitra, le président du GOTO, Lucman Andriantomanga, et le directeur exécutif de l'ORTB, Toky Armel Ranjatonantenaina, ainsi que des membres de ces entités ont rencontré les responsables du Centre de Commandement opérationnel Covid-19 Boeny, lors de leur réunion quotidienne au siège, hier, à Mahabibokely.

« La situation du tourisme à Mahajanga est catastrophique depuis le début du confinement à Madagascar. La Cité des Fleurs est la première destination touristique nationale mais cette situation a causé un impact social grave pour tout le monde. En général, les opérateurs touristiques de Majunga travaillent quatre mois dans l'année. La situation était déjà précaire depuis l'inondation et la coupure des routes en début de 2020. Si la saison n'est pas ouverte, ce sera une année blanche », a martelé Lucman Andriantomanga.

« Nous avons en effectué une évaluation et un état des lieux. Le manque à gagner depuis le début de la crise sanitaire est de deux milliards et dix millions ariary au total. Les 22.7% de l'effectif de la filière est en chômage technique, et 36.4% en chômage partiel, dont 10.6% de maintien de personnel, 1.5% des employés sont en travail de roulement et 25.6% en liquidation de congé, tandis que 3% d'entre eux travaillent à mi-temps », a explicité le président du CA de l'ORTB.

« Le secteur tourisme est le deuxième secteur employeur à Mahajanga après la pêche. Plusieurs secteurs, dont les marchés, les poissonneries, les coiffures, taxis, hôteliers, transports entre autres, subissent directement et indirectement les impacts de la faillite du secteur tourisme à Mahajanga. L'État a interdit le chômage technique et licenciement mais aucune mesure d'accompagnement n'a pas été proposée. Le risque d'explosion et de crise sociale est à craindre. Personne n'a réalisé aucune recette depuis ces cinq semaines, voire six », a mentionné Eric Razafimaitra.

« Nous anticipons déjà la situation et proposons que dès maintenant les stations balnéaires soient entretenues et améliorées. Les fêtes de la Pentecôte approchent et ce seront notre dernier recours. De même, la RN4 très délabrée nécessite une profonde réhabilitation, car c'est le moteur du développement et le transport est le poumon de l'économie dans la région Boeny. Il risque de démotiver les vacanciers qui pourraient venir à Mahajanga. La desserte aérienne doit être reconsidérée, notamment avec d'autre liaison avec la capitale », a-t-il exhorté.