Madagascar: Facteurs de risques - Madagascar classé dans la tranche médiane

Des efforts sont attendus. Les citoyens méritent des informations précises et transparentes. C'est l'une des recommandations fortes du Centre d'étude stratégique en Afrique pour Madagascar.

Basé à Washington, ce centre d'étude a publié une cartographie des facteurs de risques de propagation du Covid-19 en Afrique. Selon leur acuité, neuf facteurs ont été notés de 1 pour les risques faibles à 5 pour les risques élevés. Ils concernent les contacts internationaux, le système de santé, la densité et la population urbaine, l'âge de la population, la transparence du gouvernement, la liberté de presse, l'existence de conflits, ainsi que le déplacement de la population. Les pays ayant les scores le plus élevés sont les plus exposés.

Madagascar, avec son score de 23 sur 45 se situe dans la tranche médiane. Une tendance reflétant les notes attribuées sur cinq des neuf indicateurs. Toutefois, la transparence du gouvernement dans la gestion de cette épidémie a été identifiée comme le risque le plus élevé avec quatre points. « La réputation de transparence acquise par un gouvernement génère des sentiments de confiance et de solidarité. Elle renforce au sein de la société la croyance que les restrictions sont appliquées de manière équitable », indique le rapport.

Depuis l'apparition du Covid-19, les réseaux sociaux ont été inondés d'informations parfois fausses et erronées. Ainsi, dès les premiers cas confirmés à Madagascar, les autorités ont mis en place un Centre de commandement opérationnel et a réquisitionné toutes les stations de radio et de télévision afin de canaliser les informations.

Malgré les interventions fréquentes des hauts-commis de l'État, les citoyens ont plus de questions que de réponses. Sur certains points, la société civile a tiré la sonnette d'alarme, notamment l'affectation des aides et dons des partenaires. Ainsi, le ministère de l'Économie et des finances a publié les détails des fonds obtenus. Toutefois, les informations sortent au compte-gouttes concernant les autres aspects de la gestion de cette épidémie. Des efforts sont à fournir.