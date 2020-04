Sénégal: COVID-19 - Le SIF donne un appui en denrées alimentaires et kits d'hygiène

Dakar — Le Secours Islamique France (SIF), une ONG française de solidarité internationale, annonce avoir dégagé une enveloppe de plus de 60 millions FCFA pour appuyer en denrées alimentaires et kits d'hygiène des daaras, des centres d'accueil d'enfants vulnérables et des ménages.

Le SIF qui travaille dans l'aide au développement et dans l'humanitaire "sans prosélytisme ni discrimination" vient ainsi contribuer à l'effort national de prévention et de réponse contre le coronavirus (COVID-19) dans les départements de Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque, Kaffrine et Koumpentoum, selon un communiqué transmis à l'APS.

L'ONG qui vise à réduire la pauvreté et la vulnérabilité dans 15 pays à travers le monde vient ainsi appuyer 30 postes de santé, 60 relais communautaires (bajénou gokh, marraines de talibés), 132 daaras, 19 centres d'accueils et 1921 ménages dans ces zones d'intervention au Sénégal.

En plus des kits d'hygiène, 700 des 1921 ménages vulnérables ciblés bénéficieront d'un accompagnement de cash transfert monétaire pour faire face aux dépenses liées au ramadan, explique Séraphin Djendadje, chef de mission du SIF au Sénégal.

Démarrée le 27 avril dernier, la distribution des denrées alimentaires, kits d'hygiène, masques, gants et thermomètre thermo flash se poursuivra jusqu'au 1er mai, informe t-il.

Le Secours Islamique France (SIF) est présent au Sénégal depuis 2008.