Gabon: Progression du COVID-19

Les résultats du dépistage massif nous montrent chaque jour l'ampleur de la progression du Covid-19 dans la communauté avec une moyenne de 25 nouvelles contaminations par jour. Ce chiffre peut rapidement évoluer à cause du relâchement des gestes barrières que nous observons dans la population. En effet, trop de personnes continuent à sortir sans porter les masques, sans respecter la distanciation sociale avec pour risque d'attraper la maladie ou de contaminer d'autres personnes non protégées.

Situation épidémiologique

Les chiffres épidémiologiques de ce jour donnent trente-huit (38) nouveaux cas déclarés au Covid-19 et quatorze (14) personnes guéries. Soit un total de 276 cas déclarés positifs, soixantesept (67) guéris et trois (3) décès. Notre responsabilité individuelle sera un facteur clé pour briser la chaine de contamination du Covid-19.

Protéger les personnes atteintes de maladie chronique

Dans la phase communautaire de la pandémie du Coronavirus, les personnes atteintes de maladie chronique doivent veiller à la stabilité de leur pathologie. Les hypertendus doivent régulièrement surveiller leur tension. Les diabétiques doivent surveiller leur glycémie journalière et prendre correctement leurs médicaments. En effet, les patients atteints de maladie chronique sont plus vulnérables lorsque ces pathologies ne sont pas équilibrées.

Ces personnes étant fragiles, nous devons tous les protéger en les aidant à respecter les mesures barrières.

Rappel des gestes barrières

- Se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou un gel hydro-alcoolique ; - En cas de toux et d'éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ;

Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ; - Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ; - Nettoyer les objets et les surfaces souillés. Pour toute information complémentaire, appelez gratuitement le 1410.

« Appliquer les mesures barrières, c'est protéger ceux qu'on aime. »

Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l'épidémie à Coronavirus au Gabon