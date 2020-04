Gabon: Il a été amputé des deux jambes et appelle au soutien humanitaire

Damien Opapet, enseignant de formation, professeur des collèges, souffrait de diabète chronique l'ayant conduit à la perte de ses deux jambes. Il avait été amputé en 2008, et depuis lors, un frein total de ses activités habituelles s'observe. Le cours de sa vie a complètement changé. Exercer son activité professionnelle, assurer ses charges quotidiennes et se nourrir deviennent difficiles à cause de son handicap physique. Il est habitant du quartier PK8, donc à Libreville.

Damien dit avoir sollicité, depuis longtemps, le soutien de nombreuses personnes en vain, pas un seul retour. « J'avais écrit à plusieurs personnes sollicitant de l'aide mais sans suite ». Il y a quelques jours, depuis son compte Facebook, il a publié un poste d'appel humanitaire pour un soutien social de la part des volontaires. De part ce poste, il a pu constater que « de nombreux Gabonais au pays et quelques-uns de la diaspora ont été touchés par mon image et compatissaient》- dit-il.

Celui-ci appelle à l'humanisme de tout un chacun, de façon volontaire, et expose ses coordonnées téléphoniques pour ceux qui souhaiteront le joindre avant une procession quelconque. 074.71.09.71(Airtel Money) - 062.46.98.06. « Que celui ou celle qui souhaite me soutenir dans cet état, m'envoie sa modique contribution et DIEU seul le lui reconnaîtra ».