Afrique de l'Ouest: COVID-19 - l'OMS préoccupée par l'augmentation des cas

Alors que le nombre de cas de Covid-19 en Afrique continue de croître lentement, la branche africaine de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est inquiétée jeudi de l'augmentation des cas de Covid-19 en Afrique de l'Ouest.

« Nous sommes très préoccupés par la situation en Afrique de l'Ouest où nous voyons les cas communautaires s'étendre dans un nombre important de pays », a affirmé le Dr Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l'OMS Afrique, lors d'une conférence de presse diffusée en ligne depuis Brazzaville.

En Afrique de l'Ouest, le Nigéria reste le pays le plus touché avec 1.532 cas et 44 décès, suivi de la Côte d'Ivoire (1.238 cas et 14 décès), de la République de Guinée (1.351 cas et 07 décès) et du Sénégal (882 cas et 09 décès).

Dès l'apparition des premiers cas, l'OMS avait prévenu que l'urgence absolue sur le continent africain était « de prévenir la transmission communautaire pour interrompre la propagation à un stade précoce ».

C'est pourquoi l'OMS avait insisté sur un renforcement des capacités de surveillance et de recherche des contacts.

A la question d'un journaliste sur la situation au Burkina Faso, la Directrice du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique s'est inquiétée de l'évolution de la maladie dans toute la région du Sahel, déjà en proie aux violences.

« Nous sommes très préoccupés par la vulnérabilité des personnes vivant dans des conditions de conflit, des camps de réfugiés et des migrants (...). Ce qui est le cas de nombreuses personnes dans les pays du Sahel », a ajouté le Docteur Moeti.

Augmentation constante des cas de Covid-19 sur le continent africain

Le Burkina Faso est le pays le plus touché parmi les pays du Sahel d'Afrique de l'Ouest. A la date du 30 avril, Ouagadougou compte 638 cas confirmés dont 42 décès.

Après avoir enregistré son premier cas de coronavirus le jeudi 19 mars, le Niger recense présentement 713 cas et 32 décès.

Quant au Mali, il est passé de deux cas le mercredi 25 mars à 482 personnes infectées le 30 avril, dont 25 morts.

Et face à cette « forte augmentation du nombre de cas en Afrique de l'Ouest », l'OMS indique travailler avec les autres partenaires des Nations Unies pour faire face à la situation.

Plus largement, la branche africaine de l'OMS constate « une augmentation constante des cas confirmés de Covid-19 sur le continent africain ».

« Nous continuons à voir une augmentation des cas. Nous avons maintenant confirmé 23.833 cas et 934 décès », a relevé la Cheffe du bureau Afrique de l'OMS, tout en ajoutant que le taux de létalité est d'environ 3,9 %.

« Le nombre de cas confirmés de Covid19 dans la région africaine a augmenté de 52 % au cours de la dernière semaine », a précisé le Bureau régional de l'OMS dans un tweet.

En tenant compte des sept pays africains dépendant du Bureau régionale de l'OMS pour la Méditerranée orientale (Djibouti, Egypte, Libye, Maroc, Somalie, Soudan et Tunisie), tout le continent africain se retrouve avec 36.460 cas et 1.581 décès.

L'Egypte reste le plus touché avec 5.268 cas de contamination et 380 décès, suivie du Maroc avec 4.289 cas de contamination et 167 décès. L'Algérie, qui dépend du Bureau Afrique de l'OMS, comptabilise 3.848 cas et 444 décès.

En Afrique subsaharienne, le tableau de bord de l'OMS montre que l'Afrique du Sud recense 5.350 cas et 103 décès, suivie par le Cameroun avec 1.806 cas confirmés et 59 décès. «

L'Afrique du Sud, l'Algérie, le Cameroun, le Ghana, le Nigeria, la Guinée et la Côte d'Ivoire sont les pays les plus touchés par le Covid19 dans la région africaine de l'OMS en termes de nombre de cas. Ensemble, ils représentent 71 % des cas signalés dans la région », a tweeté ce jeudi le Bureau régional.

Le continent africain reste pourtant relativement peu touché par rapport au reste du monde

La Mauritanie (07 cas et 01 décès), la Gambie (11 cas et 01 décès), Seychelles (11 cas et aucun décès) et Sao Tomé-et-Principe (11 cas et aucun décès) sont les pays de la région où le nombre de cas confirmés est le plus faible.

L'OMS juge d'ailleurs « très encourageant », le fait qu'un un certain nombre de pays aient « rapporté zéro cas en quelques semaines ».

« Il s'agit certes de pays relativement petits, la Namibie, la Mauritanie et les Seychelles, mais ils ont mis en place très tôt des mesures qui ont donné des résultats », a fait valoir la Cheffe de la branche africaine de l'OMS.

Le Dr Matshidiso Moeti a ainsi loué les mesures prises par ces pays, en mettant notamment en place « certaines mesures précoces », comme les tests et la recherche des contacts, qui ont donné « quelques résultats ».

Pour contenir le Covid-19, de nombreux pays africains ont également mis en œuvre des mesures limitant les rassemblements et la circulation des personnes. Et la Dr Moeti a déclaré que la décision d'assouplir la réglementation sur la circulation était une décision qui devait être pesée avec soin.

« Les pays assouplissent les restrictions qui empêchent de concilier la vie et les moyens de subsistance des gens.

Les décisions politiques et techniques doivent être prises en tenant compte de la fragilité économique », a-t-elle fait valoir, ajoutant qu'il restait crucial de contrôler la transmission et que des tests à grande échelle s'avéraient utiles à cet égard.

L'OMS exhorte donc les pays à retracer chaque contact. « Les principales mesures comprennent l'identification des cas, la recherche des contacts, l'isolement des personnes si nécessaire et la mise en place de mesures d'éloignement physique », a insisté la Cheffe du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique.

A noter que continent africain reste pour le moment relativement peu touché par la pandémie de coronavirus avec officiellement 36.460 cas et 1.581 décès.

Dans le monde, il y a eu 211.028 décès sur les 3.059.642 cas d'infection qui ont été diagnostiqués dans 193 pays.

Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 52.428 décès. Viennent ensuite l'Italie avec 27.359 morts, le Royaume-Uni avec 21.678 morts, l'Espagne avec 23.822 morts et la France avec 23.627 morts.