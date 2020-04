Sénégal: Dr Aloyse Diouf répond à la proposition d'immunité collective - «C'est au CNGE de statuer sur les propositions»

La proposition du Dr Moussa Thior sort du commun. L'expert en santé publique jette littéralement à la corbeille le slogan «Restez chez vous !» et milite pour la libre circulation des personnes. Selon lui, c'est le seul salut pour venir rapidement à bout de la pandémie du nouveau coronavirus, en citant l'exemple du Pays-Bas et de la Suède pour soutenir son point de vue.

Interrogé sur la proposition, le directeur du cabinet Dr Aloyse Diouf Sarr, s'en remet au Comité national de gestion des épidémies (Cnge) en indiquant que «c'est à lui de statuer et de faire des propositions».

Sur les plateaux de ITV, le mardi 28 avril dernier, le consultant international et Expert en santé publique a jugé «inefficace» l'actuelle stratégie du ministère de la santé et de l'action sociale. Selon lui, le confinement n'est pas une solution pour endiguer l'ennemi Covid 19.

Non. Se basant sur son expérience dans la gestion de l'épidémie de la maladie à virus Zika, Dr Moussa Thiore a déclaré : «il faut laisser les populations circuler au lieu de les confiner pour avoir la protection de masse».

Et de poursuivre : «Les Pays-Bas, la Suède, n'ont pas confiné quelqu'un, ils ont laissé les gens circuler et ont mis en place un système de surveillance épidémiologique pour voir où en est la maladie et la contrôler.

Au Sénégal, nous avons un excellent système de surveillance épidémiologique, nous pouvons faire confiance à nos médecins de santé publique mais ils ne peuvent pas travailler dans un environnement serein parce que l'atmosphère est polluée».

«Le principe de la vaccination, c'est d'inoculer un microbe vivant, atténué ou mort dans un organisme pour que cet individu développe des anticorps et soit prêt à mieux lutter lorsqu'il y a une attaque réelle.

Dans la maladie du coronavirus, c'est exactement la même chose, quand le virus circule, surtout si vous avez une population très jeune; ce qui est notre chance en Afrique.

Il y a ce qu'on appelle le développement d'anticorps chez ces populations jeunes et le développement de ces anticorps va constituer un frein au réseau de distribution de la maladie et protéger les personnes qui sont vulnérables» a déclaré l'expert en santé publique. Interpellé sur cette proposition, le ministère de la Santé déclare qu'elle sera soumise à l'appréciation du comité national de gestion des épidémies.

«Le Cnge se réunit 2 fois par semaine. A la prochaine réunion, on lui fera cette proposition. C'est à lui de statuer et de faire des propositions», a souligné Aloyse Waly Diouf, directeur de cabinet du ministre de la Santé.

Et de faire toutefois remarquer : «nous avons déjà des problèmes pour faire respecter les mesures barrières. Ça peut créer un relâchement. En plus, avec les incertitudes sur le virus, ça risque de créer plus de problèmes qu'il n'en résout».

Sur le ton et la forme, le proche collaborateur du ministre semble ne pas être très enchanté par rapport à la proposition du Dr Thior, qui a lâché «il est difficile de faire marche arrière mais c'est possible dans l'intérêt du pays».