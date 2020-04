Sénégal: Fonctionnement des communes et collectivités, en temps de COVID-19 - Des élus entre satisfactions et suggestions !

Le projet d'ordonnance aménageant des mesures dérogatoires au fonctionnement des Conseils départementaux et municipaux, examiné et adopté lors du dernier Conseil des ministres présidé par le président de la République, Macky Sall, suscite une vive satisfaction du côté des élus locaux.

L'ordonnance en question peut permettre, entre autres, aux communes et collectivités territoriales d'engager des dépenses hors budget dans le cadre de leurs opérations et activités courantes, en contexte de Covid-19.

Certains maires n'en exigent pas moins un renforcement des fonds de dotation et des collectivités locales, en les dotant de mécanismes de déménagement plus légers.

BABACAR SADIKH SECK, MAIRE DES HLM : «On félicite le chef de l'Etat pour sa compréhension parce que le maire, c'est la base»

« Moi, je suis maire, j'ai eu à tenir un Conseil municipal en bonne et due forme. Maintenant ce que le chef de l'Etat a fait, c'est qu'il épargne les maires de la lourdeur administrative, de toute la procédure qui va se faire autour de ça. Mais cela ne veut dire que les maires peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est ça aussi.

Qu'on ne se trompe pas, on n'est plus que soumis à un contrat. Donc ce qui a été fait est déjà fait en fonction du besoin de l'heure, le Conseil municipal a décidé de mettre un montant pour aider les populations. C'est ça qui a été décidé. Voilà ce qui a été fait ici au niveau de la commune des HLM...

Il n'y a aucun maire qui n'apprécie pas le projet d'ordonnance, tout le monde l'apprécie. Vous savez quand on vous facilite une procédure, comment ne pas s'en réjouir ? Au contraire, on félicite le président de la République pour sa compréhension.

Parce que quand même le maire, c'est la base de tout, c'est le lieu où tout se fait et ça, vraiment nous ne faisons qu'applaudir. ..

Quid d'un budget supplémentaire ? Oui, bien sûr qu'on en aura besoin, parce que nous avons épuisé toutes nos ressources. Toutes nos réserves ont été tournées vers cette crise ».

ABDOULAYE WILANE, MAIRE DE KAFFRINE : «Remercier le Président et son gouvernement et les inviter à aller plus loin»

«En attendant de disposer de tout le contenu de l'ordonnance pour pouvoir cerner les tenants et les aboutissants, nous pouvons dire que l'esprit et les principes qui ont amené le président de la République à adopter une ordonnance visant à faciliter aux organes délibérants des collectivités territoriales leur travail en ce temps de mobilisation de ressources indispensables à la lutte contre le Covid-19 est venue à son heure.

Et je pense qu'aussi comme il le fait à l'échelle nationale, dans le gouvernement, l'ordonnance aménagera les choses dans le respect de l'Etat de droit en n'oubliant pas les principes de redevabilité, d'imputabilité et de traçabilité.

Je pense au surplus que cela n'enlève en rien l'obligation morale et politique de faire dans la transparence. Parce que toute délibération doit faire l'objet de transcription, de publication, de partage avec les conseillers.

Et puisque cela doit être soumis au régime du contrôle de légalité, nous resterons accolés à l'Etat de droit même en situation d'exception.

Je voudrais solennellement remercier pour cela le président de la République et son gouvernement mais leur rappeler que pour certaines collectivités locales qui n'ont plus de marchés ni hebdomadaires ni institutionnels, les ressources vont se raréfier.

De même la diminution des arrêts de travail dans les communes où il y a des marchés qui fonctionnent posera un problème. Les difficultés économiques en général auront pour conséquences la baisse des recettes.

C'est pourquoi au-delà de ces mesures d'exception, le président de la République doit aller plus loin en affectant des ressources spéciales à la lutte contre le Covid-19 pour permettre aux agents de santé de disposer de moyens de protection et de moyens de désinfection.

Parce que c'est extrêmement important et stratégique. Dans la plupart des localités, jusqu'à plus amples informations, les comités locaux de départements, d'arrondissements qui luttent contre le coronavirus font face à des difficultés de trésorerie ».

CHEIKH GUEYE, MAIRE DE DIEUPPEUL-DERKLE : «Il faut renforcer les collectivités locales, en les dotant de mécanismes de déménagement plus légers»

« Je pense que le combat se passe sur le terrain au niveau local. Quand on parle de transmission communautaire, c'est au niveau local. Donc il faut renforcer les collectivités locales. En quoi faisant ?

En mettant à leur disposition des dispositifs ou des mécanismes de déménagement plus légers et pour leur permettre ainsi de répondre aux préoccupations des populations en termes d'assistance sanitaire et d'assistance sociale, pour ne pas dire humanitaire...

Quant à la suffisance de l'ordonnance, afin de pouvoir accompagner les collectivités territoriales, je suis d'avis que ce n'est pas en termes de moyens mais de principe seulement.

C'est pourquoi, il faut convoquer l'aide de l'Etat ou le concours de l'Etat à travers les fonds de dotation et les fonds de document des collectivités territoriales qui doivent connaitre une certaine hausse à la limite des possibilités de l'Etat, et ainsi renforcer les collectivités territoriales.

Mais, en même temps, éviter de prendre des coupes dans le budget des collectivités territoriales. Concernant le besoin de renforcement des fonds de dotation, je pense qu'en temps normal, on recevait des fonds de dotation à une certaine hauteur.

Avec le contexte de cette pandémie, je pense qu'il faut renforcer les fonds de dotation dans la mesure du possible aussi, renforcer les fonds de document surtout des collectivités territoriales les plus faibles, les plus démunies et qui font face à des dépenses énormes.

Pour leur permettre d'assumer la plénitude de leurs missions, je pense qu'il faut les renforcer».