Sénégal: Reprise des cours à compter du 02 juin 2020 - L'etat «déconfine», les élèves en classe d'examen

C'est le déconfinement progressif dans les écoles et universités du Sénégal. La reprise des enseignements et apprentissages est prévue le 02 juin 2020 pour les élèves en classe d'examen.

Tout comme, informe-t-on dans le communiqué du conseil des ministres d'hier, mercredi 29 avril, il est recommandé aux académies, de réfléchir sur les modalités de reprise globale des enseignements dans la période du 02 et le 14 juin 2020

Eviter une année blanche ou une année invalide ! C'est ce à quoi s'attèle, l'Etat du Sénégal. Sans l'affirmer, il engage une sortie de confinement partiel décrété et prolongé jusqu'au 04 mai.

Ce déconfinement concerne toutes les écoles et universités du Sénégal, mais pas tous les 3.510.991 apprenants (du Public et du Privé) et certainement les 96.649 enseignants.

En effet, les 16.235 écoles et établissements accueilleront uniquement les élèves en classe d'examen. Ce sera à compter à du 02 juin 2020 pour les potaches appelés à participer aux examens nationaux notamment le Baccalauréat, le Bfem et le Cfee.

Dans les universités, il a été demandé aux académies, de réfléchir sur les modalités de reprise globale des enseignements dans la période du 02 et le 14 juin 2020.

Cette démarche a été arrêtée hier, mercredi 29 avril, à l'occasion du conseil des ministres. Cette timide reprise entre en cohérence avec le plan de crise conçu par les autorités en vue de rompre la chaîne de transmission du COVID-19.

Compte tenu de la prolongation de la mesure de suspension des enseignements jusqu'au 4 mai 2020, l'école a enregistré un déficit horaire d'environ 136 heures, en plus 29 heures soit 05 jours ouverts étant entendu que les fêtes du premier semestre devaient porter sur la période du 20 mars au 06 avril.

Sans compter le gap horaire occasionné par les grèves des syndicats d'enseignants, le quantum horaire aura pris un sacré coup.

Les 1296 heures, réparties en 03 trimestres avec respectivement 371 heures, 386 heures et 539 heures pour les 1er, 2e et 3e trimestres (avec le mois de juillet), sont désormais plus d'actualité.

Tout comme d'ailleurs les dates retenues pour les évaluations nationales. L'examen du certificat de fin d'études élémentaires (Cfee) combiné au concours d'entrée en 6e étaient prévus les 16 et 17 juin 2020 sur l'étendue du territoire.

L'examen de Brevet de fin d'études moyennes (Bfem) avait été calé à partir de 14 juillet 2020 et celui du bac à partir 01 juillet. A la considération de la décision prise en conseil des ministres, le calendrier des examens et concours devrait connaître inéluctablement des changements.

Les ministères de l'Education et de l'Enseignement supérieur devront s'y pencher avec les acteurs, pour trouver de nouvelles dates. La majorité des élèves dans les classes intermédiaires devront prendre leur mal en patience avant de reprendre le chemin des écoles.

LES EXIGENCES DU SIENS

Le syndicat des inspectrices et inspecteurs du Sénégal avait dégagé un certain nombre de prérequis pour une reprise effective et réussie des enseignements-apprentissages dans les écoles.

Le Siens préconise la systématisation des tests à tout le personnel (enseignant et apprenants) pour s'assurer de leur statut sérologique en vue d'une prise en charge rapide des cas probants, la distribution et le port de masques obligatoire pour tous (enseignants comme apprenants) et la scission de chaque classe pédagogique en autant de groupes que nécessaire pour respecter le principe de distanciation sociale d'1.5m à 02 m entre tables-bancs, et désinfecter chaque classe physique obtenue avant la reprise effective.