Sénégal: Don de UNFPA à la Commune de Gueule Tapée-Fass-Colobane pour lutter contre le COVID 19

communiqué de presse

Dakar, Sénégal – 30 avril 2020. Le Maire de la commune de Gueule Tapée Fass Colobane, M. Ousmane Ndoye, a réceptionné ce jour un important lot de matériels, d’équipements de protection individuelle et collective, de denrées alimentaires, offert par le Bureau pays de l’UNFPA. D’un montant de 90 454 300 FCFA, la contribution de l’UNFPA au plan de riposte de la commune s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’opérationnalisation du dividende démographique (FassE).

Les points de prestation sanitaire vont bénéficier d’équipements de protection individuelle (masques, gants), de désinfectants (eau de javel), de thermo flash et de dispositifs de lavage des mains afin de pouvoir assurer la continuité des services de santé maternelle et néonatale, planification familiale, santé de la reproduction des adolescents et jeunes, prévention et prise en charge des MGF/VBG. 41 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre, du savon, seront distribués aux populations les plus vulnérables sous forme de paniers de solidarité visant à renforcer la résilience des ménages face à la pandémie COVID 19. Dans le but de renforcer l’engagement communautaire dans la prévention, un soutien est également apporté pour la sensibilisation et la communication autour du COVID 19.

Pour la Représentante résidente de l’UNFPA, Mme Cécile Compaoré Zoungrana, le COVID 19 impacte négativement les populations particulièrement les femmes et les filles, surtout les plus vulnérables. « Le confinement, solution la plus efficace pour stopper la transmission du virus, engendre des perturbations du marché du travail, en particulier le secteur informel qui occupe la majorité de la population active, d’où la baisse du pouvoir d’achat des ménages et une difficulté à accéder à une alimentation de qualité, nutritive et diversifiée », a-t-elle expliqué.

Le Maire de la commune de Gueule Tapée Fass Colobane, M. Ousmane Ndoye, a pour sa part salué la contribution significative de l’UNFPA. « Le soutien remarquable de UNFPA vient renforcer les efforts déployés par l’équipe municipales pour répondre aux besoins cruciaux croissants des populations en cette période de crise sanitaires »

Dans le cadre global de l’appui du Système des Nations Unies, UNFPA Sénégal soutient le plan national de riposte au COVID 19 à travers des interventions au niveau national, régional à travers (i) l’appui à la coordination et la surveillance des cas, (ii) le renforcement des capacités des prestataires de santé et agents communautaires, (iii) la fourniture de médicaments vitaux pour la mère et l’enfant, d’équipement et produits de protection individuelle, le soutien à l’engagement et la mobilisation communautaire.

Pour rappel, le Projet d’opérationnalisation du dividende démographique (FassE) vise à améliorer le capital humain, les opportunités économiques et la gouvernance locale pour accélérer la transition démographique et tirer profit du dividende démographique. Il est mis conjointement en œuvre par la Mairie, les Ministères sectoriels (santé, jeunesse, femme, économie, formation professionnelle, éducation), les organisations de la société civile en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), ONUDI, UNCDF, UNICEF,ONUFEMME.