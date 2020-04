Cameroun: Mémorandum du Grand Nord - La réaction de l'association Action Solidaire Pour Marafa (ASMA)

Ce Constat évoqué dans ce Texte produit par la rédaction du Quotidien le Jour est clair.Le sous développement de ces trois régions de notre pays est une réalité et mérite qu'on s'y attarde.

Que celui ci naisse d'une réelle volonté de ces populations ou pas, nous dirons qu'aujourd'hui la seule alternative crédible capable de renverser radicalement la courbe de cette décrépitude non seulement dans ces trois régions septentrionales mais partout au Cameroun , c'est l'avènement de la " Société de Confiance" programme politique initié par Marafa Hamidou Yaya qui place l'Humain au centre du développement.

Cette prise de conscience est déjà un premier pas qui nous conduit tous vers le second qui est une Mobilisation générale et effective pour la libération de Marafa Hamidou Yaya afin qu'ensemble avec d'autres "Energies" il puisse souffler au Cameroun un vent nouveauOui le vent de la Démocratie et du Développement.

"Le choix de l'action" de Marafa Hamidou Yaya nous renseigne sur les mécanismes à mettre en place pour résoudre tous les maux qui miment notre société mais également, il fait le bilan de ces années assumées au Pouvoir au service de son pays et nous relate tous les efforts et les politiques en faveur du développement que son auteur a initié et toutes les difficultés rencontrer dans l'exercice de ses fonctions au service du Pays .

La longue expérience de Marafa Hamidou Yaya son charisme , son pragmatisme son intégrité font de lui un des meilleurs si non le meilleur aujourd'hui capable de changer notre destin et de nous conduire vers de lendemains meilleurs.Ensemble Mobilisons nous pour la libération de Marafa et l'instauration de la Société de Confiance.