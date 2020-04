Sénégal: Force Covid 19 : TRUSTAFRICA Apporte Son Soutien à l'Etat du Sénégal

communiqué de presse

La Fondation panafricaine TrustAfrica a remis jeudi, à l’Etat du Sénégal un chèque de six millions (6.000.000) CFA, en soutien à l’effort des autorités dans la lutte contre la pandémie COVID-19.

Le geste a été magnifié par le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération du Sénégal, Monsieur Amadou HOTT, qui a reçu la contribution de TrustAfrica des mains de Dr Ebrima Sall, Directeur exécutif de TrustAfrica.

« Au nom du gouvernement du Sénégal et du chef de l’Etat, Son Excellence Macky Sall, nous remercions TrustAfrica, son staff et l’ensemble de ses partenaires » pour cet « élan de générosité », a déclaré le Ministre.

Il a expliqué que l’appel du chef de l’Etat a été entendu, et les contributions viennent aussi bien des organisations internationales et de grandes entreprises que des personnes sans grands moyens .

Cette cérémonie a été mise à profit par le Directeur exécutif de TrustAfrica, pour remercier l’Etat du Sénégal de son accueil et son soutien à la fondation TrustAfrica depuis sa création. Dr Sall a rappelé le rôle de l’Etat du Sénégal dans l’organisation du Sommet panafricain sur l’Enseignement supérieur, co-organisé par Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, la Recherche et l’Innovation, TrustAfrica et d’autres partenaires en mars 2015.

En tant que Fondation intervenant dans le domaine de la philanthropie et un Think-tank, TrustAfrica compte mettre son expérience et ses compétences au service du Continent dans la lutte contre la pandémie. C’est ainsi qu’elle a déjà a mis en place un Fonds de Solidarité pour l’Afrique en réponse au COVID-19 et, en partenariat avec d’autres organisations panafricaines lancé un projet d’appui aux communautés marginalisées et vulnérables, partant du principe qu’on sera vraiment protégé contre la pandémie que lorsque tout le monde le sera. La fondation a par conséquent lancé un appel, tant aux organisations internationales qu’aux bonnes volontés, à soutenir l’Afrique dans cette période de crise. Les ressources collectées dans ce cadre seront utilisées en soutien aux Unités de Riposte d’Urgence déployées dans différents pays et aux communautés les plus vulnérables. L’initiateur laisse aux contributeurs le choix d’affecter leurs apports, directement au pays qu’ils décident de soutenir.

La cérémonie de remise du chèque de TrustAfrica a eu lieu dans les locaux du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération du Sénégal à Dakar. Les deux parties ont réaffirmé leur commune volonté de promouvoir une Afrique unie et solidaire pour face à cette pandémie, qu’elles considèrent comme une menace contre toute la planète, tant qu’il y aura encore sur terre un groupe ou une personne.

Directeur exécutif, TrustAfrica