Ile Maurice: La Station météorologique de Vacoas annonce une saison hivernale précoce

communiqué de presse

La Station météorologique de Vacoas, dans ses prévisions saisonnières pour l'hiver 2020, émises ce jeudi 30 avril, annonce que le début de l'hiver sera précoce et s'installera à partir de fin avril 2020.

Concernant la pluviométrie pour Maurice, elle devrait être proche de la normale pendant la première moitié de la saison hivernale, et légèrement inférieure à la normale pour la seconde moitié. La pluviométrie cumulée devrait être d'environ 600 mm et sera concentrée principalement sur le plateau central, à l'est et au sud.

Des pluies normales sont attendues sur Rodrigues avec une moyenne de 400 mm sur l'île.

Température

Selon la Station météorologique de Vacoas, la température pour cet hiver variera entre 16 à 25o Celsius sur le plateau central, et entre 17 à 29o Celsius dans les autres endroits de l'île.

En journée, la température maximale sera proche de la normale pendant la première moitié de l'hiver, et légèrement supérieure à la normale pendant la seconde moitié à Maurice et à Rodrigues. La température nocturne devrait être légèrement supérieure à la normale. Toutefois, une température inférieure à la normale est aussi attendue due aux variations intra-saisonnières quand les Mascareignes seront sous l'influence de forts anticyclones.

De plus, il est probable que la température minimale à Maurice puisse chuter à près de 10o Celsius, en de rares occasions, en raison du ciel dégagé et des vents calmes.

A Rodrigues, la température minimale peut chuter à près de 13o Celsius sur les hauteurs.

Anticyclones, vents et houles

Il est probable que les vents, provenant principalement de l'est sud-est, soufflent à une vitesse moyenne de 25 à 35 km/h. A certains moments, en particulier pendant les mois de juillet et d'août, le passage de puissants anticyclones au sud de l'océan Indien peut provoquer un fort gradient de pression sur les Mascareignes, entraînant des rafales de vent pouvant atteindre les 90 km/h dans les zones exposées.

Quant à la mer, elle est susceptible à certaines occasions de devenir très agitée avec de fortes houles générées par l'effet combiné de courants profonds et de forts anticyclones au sud des Mascareignes. Les vagues déferlantes pourraient atteindre les rives sud et ouest de Maurice et de Rodrigues, provoquant parfois une inondation temporaire des zones basses.