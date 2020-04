Angola: L'initiative privée permet la réhabilitation du tronçon Chiva/Utalamo

Huambo — La route qui lie les localités de la zone industrielle de Chiva au quartier Utalamo, dans la municipalité de Huambo, bénéficie de travaux de terrassement, une opération dénomée "comble trous", qui a le consentement de l'administration locale.

Les travaux, qui ont débuté lundi et vont prendre fin dans les prochains jours, sont menés par l'entreprise AJ dans le but d'aider les autorités de la région à améliorer la circulation routière dans les quartiers périphériques de la ville de Huambo.

Outre des travaux de terrassement d'un total de 2,5 kilomètres, cet aménagement prévoit également des travaux de compactage de terrain, d'ouverture des accotements et d'autres services pour rendre la circulation plus fluide et plus en sécurité.

Parlant à la presse, le propriétaire de l'entreprise AJ, Altino Jeremias, a déclaré qu'il avait eu cette initiative parce qu'il est originaire de la région et a voulu ainsi soutenir le programme de l'administration municipale de Huambo pour améliorer la circulation des personnes et des biens sans créer de dommages aux véhicules.

" Bien que je n'habite plus dans ce quartier, je me suis senti obligé de m'engager en vue d'améliorer l'image de la localité où je suis né et donner plus de confort à ses habitants", a justifié l'entrepreneur.