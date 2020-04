Ile Maurice: Judiciaire - Eddy Balancy porte plainte contre Me Narghis Bundhun

Il n'a pas apprécié les propos que Me Narghis Bundhun a tenus à la MBC lundi dernier. Eddy Balancy, le chef juge, a porté plainte contre l'avocate au Central Criminal Investigation Department hier, mercredi 29 avril.

Tout a commencé lors du procès de Me Lovena Sowkhee contre le commissaire de police. Pour rappel, l'avocate jugeait que le mémo de la police permettant aux hommes de loi de se déplacer était illégal. Lors de l'affaire, Eddy Balancy avait dit à Me Ivan Jean Louis, Principal State Counsel qui représentait les intérêts de Mario Nobin, qu'il était le «mouthpiece» de son client.

Sollicitée à ce propos, Me Narghis Bundhun a dit, à la MBC que «Me Jean Louis ne s'est pas laissé démonter. La plupart des juges et magistrats n'ont pas un comportement agressif et insultant vis-à-vis du barreau. Les juges et les magistrats doivent se rappeler que nous ne pouvons travailler vers notre mission commune et unique, qui est la bonne administration de la justice, que lorsque le travail se fait dans le respect, la courtoisie et la sérénité mutuelle.»

Le nº1 du judiciaire a estimé que ces propos sont diffamatoires et s'est senti lésé en tant que juge. Il a consigné une déposition à ce effet au CCID.