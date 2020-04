Congo-Brazzaville: Province de Lualaba - Mai et juin décrétés mois de prières

Pour le gouverneur, cette période de prières collectives et individuelles, qui débute le 1er mai, sera marquée par une prière inter-religieuse organisée par plusieurs confessions religieuses à l'Hôtel du gouvernement.

Le gouverneur de Lualaba, Richard Muyej Mangeze, a appelé la population de sa province à se confier à Dieu pendant les mois de mai et juin, en vue de bénéficier de sa clémence et de sa miséricorde, pour être épargnée des effets de la pandémie qui avance à pas de géant dans le pays. Ces deux mois sont déclarés mois de prières. « Toute la population de la province est appelée à se confier à Dieu, le Tout-Puissant, pour implorer sa miséricorde et sa clémence pour que nous soyons épargnés des effets terribles de la pandémie à Covid-19 », a-t-il recommandé.

Selon le gouverneur Muyez, pendant ce temps, la population de Lualaba va prier pour la République démocratique du Congo en général et leur province en particulier. « Toutes les familles et tous les membres qui les composent doivent demander pardon à Dieu et aussi au prochain et se pardonner mutuellement, afin que notre prière collective adressée au Tout-Puissant, faite en toute piété, soit exaucée par l'Eternel », a conseillé le gouverneur, dans un communiqué signé le 30 avril 2020. Pour lui, cette période de prières collectives et individuelles, qui débute le 1er mai, sera marquée par une prière inter-religieuse organisée par plusieurs confessions religieuses à l'Hôtel du gouvernement.