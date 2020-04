Afrique: Football - La Ligue française acte l'arrêt définitif de la L1 et attribue le titre au PSG

La Ligue de football professionnel (LFP) a suivi jeudi les injonctions sanitaires du gouvernement français en actant l'arrêt définitif de la saison du championnat de France, dont le titre est attribué au PSG

Interrompu en mars en raison de l'épidémie de Covid-19, le championnat de France 2019-2020, comme la plupart des compétitions sportives, ne reprendra pas. Ainsi en a décidé la LFP ce jeudi. L'instance du football professionnel s'accorde ainsi avec les préconisations du gouvernement et de la FFF.

Cette décision fera des heureux, comme Marseille et Rennes, qualifiés ainsi pour la Ligue des champions, et des perdants, comme Lyon, relégué à la 7e place et privé, en l'état, d'une qualification européenne pour la première fois depuis plus de vingt ans, selon le "classement final" dévoilé par la LFP en conférence de presse téléphonique.

Toulouse et Amiens seront pour leur part relégués, et Lorient et Lens promus de L2, ce qui annonce peut-être une vague de litiges devant la justice sportive et administrative.

Si le PSG ne tirera aucune gloire de ce titre 2020, que personne ne lui contestera au vu de l'avance des Parisiens sur son premier poursuivant (12 points avec un match en retard), il n'est pas anodin : le PSG rejoint l'OM au palmarès du football français avec 9 couronnes nationales. Et visera l'an prochain le record de dix titres détenus par Saint-Etienne.

Notons qu'un certain flou entoure encore la tenue ou non de la finale de Coupe de France (PSG-Saint-Etienne) et de la Ligue (PSG-OL). Pour les Gones de Jean-Michel Aulas, la dernière chance d'une qualification européenne passe donc par une très hypothétique victoire lors de la dernière finale de la Coupe de la Ligue.

En Ligue 2, Lorient est donc sacré et ira en L1 avec Lens. En bas de tableau, en revanche, la décision n'est pas prise concernant les descentes. Sursis provisoire donc pour Moussiti Oko (Le Mans, 19e) et Franck et Bryan Passi (Niort, 18e).