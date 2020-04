Congo-Kinshasa: Est de la RDC. Jolino Makelele - « Il n'y a pas de troupes d'un pays étranger sur le sol congolais »

Les services de renseignement, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Jolino Makelele, sont sur place, dans les territoires de l'Est supposés infiltrés, en train de traquer ces présumés éléments étrangers pour connaître leurs motivations et connexions exactes.

Des rumeurs faisant état d'une présence militaire étrangère sur le sol congolais ont circulé dernièrement avec intensité sur la toile sans aucune précision sur l'identité de ces présumés assaillants signalés notamment à l'est du pays. Beaucoup dans le pays ont pointé un doigt accusateur sur les troupes rwandaises dont les incursions répétées sur le territoire congolais ne plaidaient pas en leur faveur. Face à la stigmatisation dont les soldats rwandais sont l'objet au niveau de l'opinion congolaise qui les tiennent pour responsables de l'insécurité récurrente à l'est de la RDC, Paul Kagame est monté récemment au créneau pour réfuter ces allégations. Le président rwandais a, en effet, affirmé au cours d'une conférence de presse « qu'il n'y a pas de troupes rwandaises sur le territoire congolais». Par contre, a-t-il ajouté, « ce sont des troupes burundaises qui sont à l'est de la RDC ».

Pour couper court à la controverse qu'inspire cette présumée présence militaire rwandaise, le porte-parole du gouvernement congolais s'est vu dans l'obligation de donner le point de vue de l'Exécutif national quant à ce. Dans une récente intervention médiatique sur une chaîne locale, le ministre de la Communication et Médias a abondé dans le même sens que le président du Rwanda en affirmant qu'il n'y a pas de troupes étrangères au sens propre du terme, c'est-à-dire une armée organisée qui vient avec des visées bien déterminées sur le sol congolais. « (... ) On peut se retrouver face à des éléments qui s'apparentent à des éléments des troupes étrangères, mais on n'a pas la confirmation que ces troupes sont effectivement des pays voisins et qu'elles sont venues avec une mission bien déterminée. Donc nous devons d'abord terminer nos enquêtes », avait-il indiqué sur la radio Top Congo.

En fait, pour ce membre du gouvernement, rien n'indique que les soldats signalés sur les terres congolaises de l'Est sont des éléments des forces étrangères. «Nos services sont sur place en train de traquer ces éléments pour savoir leurs connexions exactes. Mais, jusqu'à présent, on ne peut pas dire que ce sont des troupes venant d'un pays étranger », a-t-il rassuré. Et d'ajouter que la RDC et ses voisins ont développé un mécanisme qui permet à leurs services de renseignements respectifs de réunir, si besoin il y a, leurs états-majors en vue de combattre toutes les rebellions venant d'un pays frontalier. « C'est dans ce cadre que nous échangeons des informations avec les pays voisins », a-t-il conclu tout en prenant néanmoins en considération les allégations sur une prétendue présence des éléments non identifiés pouvant s'apparenter à des éléments des forces négatives.