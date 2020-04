Soudan: Les forces armées prennent des mesures contre de la chaîne Al-Jazeera

Khartoum — Les forces armées ont démenti les informations diffusées par de la chaîne qatarie Al-Jazeera sur l'arrivée d'un avion des Émirats arabes unis au Soudan et le transport de soldats pour soutenir l'une des parties au conflit en Libye.

"Nous nions ce rapport dans son ensemble et en détail, dans lequel le professionnalisme, la crédibilité et l'exactitude journalistiques n'ont pas été examinés et les informations n'ont pas été tirées des principales sources", a-t-il déclaré dans un communiqué de presse publié par le brigadier Dr Amir Mohamed Al-Hassan, porte-parole officiel des forces armées.

Le communiqué a souligné que toutes les mesures juridiques seront prises envers la chaîne d'information Al-Jazeera d'une manière qui préserve les droits des dirigeants et du peuple soudanais et préserve sa souveraineté et tient tous ceux qui pensent de propager les nouvelles et les fausses rumeurs de nuire à la sécurité et à la stabilité du Soudan.