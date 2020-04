Sahara Occidental: Envoi d'aides humanitaires aux camps des réfugiés sahraouis depuis la base aérienne de Boufarik

Alger — Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a envoyé jeudi depuis la base aérienne de Boufarik, une cargaison composée de 154 tonnes de denrées alimentaires et plus de 200.000 unités de produits pharmaceutiques, au profit des camps des réfugiés sahraouis.

Ont supervisé cette action de solidarité, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Kirikou, la président du CRA, Saïda Benhabiles et l'ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Abdelkader Taleb Omar.

L'ambassadeur a également salué la solidarité "constante" de l'Algérie en faveur de la cause sahraouie, pays qui a de tout temps constitué "une citadelle pour les opprimés et les démunis, le peuple et l'armée nous ayant habitués à toujours marquer leur présence pour affronter les catastrophes quelle qu'en soit la nature".

Les aides humanitaires acheminées vers les camps sont constituées de 154 tonnes de produits alimentaires de première nécessité, sucre, semoule, huile et lait pour enfant, en sus de 263.100 unités de produits pharmaceutiques, tels que bavettes, gants médicaux, gels hydroalcooliques et détergents.

Pour Mme. Benhabiles, cette initiative s'inscrit dans le cadre des "nombreuses actions à travers lesquelles le peuple algérien n'a eu de cesse d'exprimer sa solidarité avec le peuple sahraoui", et c'est également "un message fort traduisant notre soutien en faveur de la cause sahraouie juste et du droit à l'autodétermination".