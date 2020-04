Kenya/Nigeria: Joseph Yobo - « Entre Gernot Rohr et moi, il n'y a aucun problème »

Ancien capitaine des Super Eagles Joseph Yobo est nommé sélectionneur adjoint du Nigéria en début de cette année. L'ancien international et Gernot Rohr devraient entamer leur collaboration en mars dernier pour les éliminatoires de la CAN 2021. Ces rencontres ont été reportées pour cause du Coronavirus. Depuis des rumeurs circulent quant à une incompréhension entre les deux hommes. L'ex joueur de Norwich a éteint l'incendie.

Sur la Radio Lagos Talk dans l'émission Sports Zone, Yobo a mis fin aux rumeurs. A la question de savoir s'il y a une mésentente entre Rohr et lui, il répond et rassure les fans des Super Eagles.

« Les quelques fois où nous avons eu une discussion, ça a été bien. Il est une bonne personne. Donc, entre nous, il n'y a pas de problème. Nous ne nous sommes pas rencontrés. Nous avons parlé quelques fois. Je pense qu'il l'a également dit. Nous avons donc hâte d'avoir de bonnes relations de travail », a-t-il révélé.

« Je ne peux pas dire que je le connais trop. Je l'ai vu de loin. Il ne peut pas dire qu'il me connaît trop, il m'a vu de loin, mais nous avons parlé au téléphone et nous avons d'excellentes relations. Donc, j'espère que lorsque nous serons ensemble, nous pourrons avoir plus de compréhension. Mais entre Rohr et moi, il n'y a certainement pas de problème. Ce ne sont que des spéculations médiatiques », a-t-il coupé court.

C'est désormais clair. La cohabitation entre Joseph Yobo et Gernot Rohr n'aura aucun effet négatif sur le groupe nigérian.