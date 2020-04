Algérie: Président Tebboune - L'Etat œuvrera à redonner au travail sa véritable valeur et à renforcer la place des travailleurs

Alger — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé jeudi que l'Etat œuvrera, avec rigueur, à redonner au travail sa véritable valeur, à renforcer la place des travailleurs, notamment les classes moyenne et vulnérable, à augmenter leur pouvoir d'achat et à créer les conditions idoines d'une vie décente pour eux et pour leurs enfants.

Dans un message adressé au travailleurs algériens, à l'occasion de la Journée internationale des Travailleurs, célébrée le 1er mai de chaque année, le Président de la République, a indiqué que "notre pays est appelé aujourd'hui à rendre au travail ses lettres de noblesse, c'est pourquoi nous sommes appelés à retrousser nos manches, à nous mobiliser et à laisser éclore nos capacités et notre sens de créativité afin de réaliser un saut qualitatif en matière de développement multidimensionnel".

"Je m'incline à la mémoire de tous ceux qui ont mené ces batailles nationales nobles, ainsi que les Chouhada du devoir national durant la décennie noire, en tête desquels, feu Abdelhak Benhamouda, qu'Allah leur accorde tous Sa sainte miséricorde ", a écrit le Président de la République dans son message.

Il a invité, par la même occasion, les organisations des travailleurs à "soutenir cette orientation et à jouer un rôle influent dans l'édification d'une économie productive et créatrice de richesse et d'emplois".

"Même si toute notre attention est focalisée, ces derniers temps, sur la préservation de la vie et de la santé des citoyens, du fait de la propagation du nouveau Coronavirus, je tiens à vous réaffirmer mon engagement à résoudre tous les contentieux en suspens, annuler l'impôt sur les petits revenus et préserver les acquis sociaux", a affirmé le Président Tebboune.