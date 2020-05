Bénin: Élections communales - Le Bénin entre en campagne électorale

Le 17 mai prochain, 5 millions de Béninois éliront les conseillers municipaux des 77 communes du pays. Au total,18 000 candidats et suppléants se présentent sur les listes qui représentent cinq partis politiques, notamment les Forces Cauris pour un Bénin émergent (FCBE) dont le président d'honneur Boni Yayi a démissionné.

En raison de la pandémie du coronavirus, la campagne électorale et la présentation des programmes pour les élections communales au Bénin est dématérialisée. Elles se passent entièrement à la télévision et à la radio, une première depuis le renouveau démocratique de 1990. Le gouvernement a réquisitionné des espaces dans les médias partout dans le pays.

Avant le démarrage de la campagne, le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), a rappelé ces règles inédites. « Les meetings, les cortèges, les visites en porte-à-porte, sources de regroupement et d'attroupement de personnes, ne seront pas autorisés, a expliqué Emmanuel Tiando. En revanche, il sera autorisé le recours aux crieurs publics et à l'utilisation des mégaphones portés par tous moyens de transports en circulation et non en stationnement ».

12 millions de masques

Plusieurs candidats, qui prévoient de compléter le dispositif avec les réseaux sociaux et les panneaux d'affichage, ont confié se sentir à l'étroit et préférer le terrain. Les médias réquisitionnés ont bouleversé leurs grilles des programmes et réservent à chacun des cinq partis qualifiés 40 minutes de temps d'antenne par jour. La Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a dépêché un superviseur pour surveiller le décompte.

Le président de la CENA a déclaré que le processus électoral se poursuivait à la demande des présidents des institutions qui ont exigé de garantir aux électeurs une sécurité sanitaire le 17 mai. Le ministre de la Santé a annoncé à la veille de la campagne qu'il mettait à disposition 12 millions de masques.