Cote d'Ivoire: Lutte contre le COVID-19 - La Lonaci fait un don de 10 millions FCfa au ministère en charge de la Femme

La Loterie nationale de Côte d'Ivoire (Lonaci) a fait un important don en non-vivres et en numéraire au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le jeudi 30 avril 2020.

Le don est composé de 1100 masques de protection, 24 cartons de gel désinfectant, etc., et d'un chèque de 5 millions de FCfa. Au total 10 millions de Fcfa. La cérémonie de remise a eu lieu au siège de la Lonaci sis à Marcory, en présence de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Pr Ramata Ly-Bakayoko.

Dramane Coulibaly, directeur général de la Lonaci, a fait savoir que cette action s'inscrit dans la mise en œuvre du plan de riposte sanitaire initié par ledit ministère pour venir à bout du Covid-19.

Selon lui, cette pandémie qui affecte chaque jour des personnes, constitue à la fois une crise sanitaire majeure et une sérieuse menace sur nos économies et pourrait également déboucher sur un désastre au plan social, tout en réduisant à néant tous les grands projets de développement. C'est pourquoi, dira-t-il, "en cette période, il est important surtout de conjuguer nos efforts et de faire preuve de la plus grande solidarité".

Pour la ministre Ramata Ly-Bakayoko, ces dons vont, à n'en point douter, contribuer à améliorer la qualité de vie des familles démunies, des femmes et des enfants vulnérables aux plans alimentaire, sanitaire et psychologique et les prémunir ainsi contre le Covid-19.

Et d'ajouter: "cela contribuera sans nul doute aussi à accélérer la victoire de la Côte d'Ivoire sur le Covid-19". Avant de témoigner sa reconnaissance à la structure donatrice. "C'est donc le lieu de témoigner notre gratitude au président du conseil d'administration et au directeur général pour avoir fait de la Lonaci une entreprise pionnière dans l'action citoyenne en mettant au coeur de leurs actions sociales, le bien-être des populations vulnérables", s'est-elle réjouie.

Elle a saisi l'occasion pour insister sur le respect des gestes barrières pris par le Conseil national de sécurité.

Il faut signaler que la Lonaci depuis le début de cette pandémie, a multiplié ses actions de soutien envers le corps médical, le corps préfectoral, les Forces de sécurité et de défense (Fds) et les différentes couches de la population.