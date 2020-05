Cote d'Ivoire: Coronavirus - La municipalité d'Anyama a distribué gratuitement des kits sanitaires et alimentaires à sa population

Au cours du point de presse quotidien sur la maladie à Coronavirus, le mercredi 29 avril 2020, à Anyama, le maire de cette commune, Amidou Sylla, a indiqué que depuis le début de la pandémie de Coronavirus, la municipalité a distribué gratuitement des kits sanitaires et alimentaires aux populations d'Anyama qui compte actuellement deux cas confirmés.

Amidou Sylla a ajouté que les marchés et les rues principales d'Anyama ont fait l'objet de désinfection avant d'annoncer que des cache-nez commandés sont en cours de livraison.

Intervenant à ce point de presse pour le ministère des Eaux et Forêts, le directeur général des Forêts et de la Faune, Colonel-Major Elvire-Joëlle Mailly Zouzou, a présenté les actions déployées par le ministère dans le cadre du plan de riposte contre le COVID-19.

Selon Elvire-Joëlle Mailly Zouzou, les agents des Eaux et Forêts participent aux activités de sensibilisation portant sur le respect des mesures barrières et sur l'interdiction de la manipulation et de la consommation de la viande de brousse.

Elle a indiqué qu'un important lot de kits sanitaires, notamment des seaux à robinet et seaux simples, des flacons de savon liquide, des flacons de gel hydro-alcoolique et des masques, a été mis à la disposition des 425 services déconcentrés, des 4033 agents techniques et de tous les agents interministériels.

Afin d'accompagner les opérateurs de la filière bois en cette période difficile, a conclu Elvire-Joëlle Mailly Zouzou, le ministère des Eaux et Forêts a décidé de l'établissement d'un échéancier pour le paiement des taxes, redevances et amendes au-delà de la période du COVID-19, en plus des mesures générales prises par le gouvernement pour accompagner toutes les entreprises.