Cote d'Ivoire: Régions du Guemon et du Cavally - Oula Privat, des élus et cadres apportent leur soutien aux artistes wê

A l'initiative du député de Guehiebly sous-préfecture et Duékoué sous-préfecture, Oula Privat, des élus et cadres du Guemon, et du Cavally ont fait un geste à l'endroit des artistes du terroir, garants de la culture wê.

Ces derniers traversent en ce moment une situation difficile due à l'interdiction de toutes les activités festives et culturelles, à cause de la maladie à coronavirus qui paralyse le monde.

Les députés Oula Privat, Flanizara Touré (Duékoué) et Youté Innocent (Kouibly), ainsi que les sénateurs Gueye Boniface, Dieth Antoine et le lieutenant-colonel des Affaires maritimes Agathe Bako ont offert des vivres et non-vivres, le 22 avril, à 22 artistes tradi-modernes, humoristes et managers wê. Ils ont reçu 72 flacons de solution hydro-alcoolique, 72 flacons de savon liquide, 22 seaux à robinet, 22 sacs de riz et la somme d'un million Fcfa.

A ces dons de l'honorable Oula Privat, il faut ajouter le soutien financier d'un montant global de 400 000 Fcfa apporté à l'artiste comédien Guehi Veh et à l'artiste Simon Bozon (décédé hélas ce samedi : Ndlr) par l'honorable Flanizara Touré, questeur à l'Assemblée nationale.

A cette rencontre qui a débuté par une minute de silence observée en la mémoire de Rose Marie Guiraud, les élus et cadres ont appelé au respect strict des mesures barrières pour stopper le Covid-19, et invité les fils et filles du Guemon et du Cavally à la cohésion, à la solidarité.

Dès le début de la crise sanitaire, ces élus et cadres avaient déjà fait le tour des départements de Duékoué, Bangolo, Facobly et Kouibly pour apporter leur soutien aux populations dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Ainsi Oula Privat avait offert plus 7 millions aux comités départementaux de la région du Guemon et 20 tonnes de riz et des kits sanitaires.