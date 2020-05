Cote d'Ivoire: Covid19 - Des sociétés citoyennes offrent 188 millions de FCfa de dons à l'éducation nationale

Le ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle vient de recevoir, un important don de la part d'une dizaine de sociétés citoyennes.

Au cours d'une cérémonie organisée le jeudi 30 avril, au lycée classique d'Abidjan, celles-ci ont en effet, offert, des kits sanitaires de protection contre le coronavirus d'un montant de plus de 188 millions de FCfa. Ce don, destiné aux différentes structures centrales du ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, a été réceptionné par la ministre Kandia Camara.

Au nom des sociétés donatrices, Mohamed Yassine, Président directeur général (PDG) de la société SIPPI Contractor, qui a offert à elle seule 50 millions de FCfa de matériels de protection contre le Covid-19, a indiqué à l'occasion, que ce don vise à doter les structures du ministère de l'Education nationale de matériels de protection adéquats en vue de les aider à empêcher la propagation du Covid-19 au sein du système éducatif. « En réalité, ce que nous sommes venus vous donner ce jour, c'est un peu de l'humanité qui est en nous pour vous assurer de notre soutien. Car, vous avez en mains et sous vos ordres l'avenir et la force de cette nation : nos enfants et leurs éducateurs (...) Pour nous, répondre à l'appel du chef de l'Etat, Alassane Ouattara qui nous engage tous à la solidarité dans la discipline face à la pandémie du Covid19, est avant tout une question de responsabilité individuelle et collective », a-t-il affirmé.

Pour sa part, la ministre Kandia Camara a remercié les donateurs, pour ce geste important. Elle a en outre, déploré l'apparition de la pandémie à Coronavirus « qui a véritablement affecté le fonctionnement du système éducatif ». Néanmoins, la ministre de l'Education nationale ivoirienne, s'est tout de même réjouie de la mise en place des cours à distance initiés par son cabinet en vue de donner le droit à l'éducation continue à tous les enfants ivoiriens.

« Le Conseil National de Sécurité a décidé de la fermeture de tous les établissements scolaires de Côte d'Ivoire, donnant ainsi un coup d'arrêt aux enseignements et aux apprentissages, sur toute l'étendue du territoire national. Comme vous le savez, depuis le 9 avril 2020, des mesures palliatives sont prises afin de maintenir allumée la flamme de transmission du savoir et des connaissances. Je veux parler des cours à distance qui sont régulièrement assurés à travers les canaux audiovisuels et numériques. Je rappelle à toutes fins utiles que ces cours sont diffusés, du lundi au vendredi, selon le programme suivant : Sur la RTI 1 : 1ère Diffusion de 15H05 à 16H05 et Rediffusion de 7H30 à 8H30 le lendemain. RTI 2 : 9H00-10H05. Radio Côte d'Ivoire : 10H10-11H40. Fréquence 2 : 15H00-16H00 », a précisé la ministre.