Angola: Le pays participe à la réunion des Nations Unies sur l'environnement

Luanda — L'Angola a participé jeudi, à Nairobi (Kenya), par visioconférence, à la 150e réunion du comité des représentants permanents des Nations Unies, qui a évalué les actions futures sur les questions environnementales.

L'Angola a été représenté par le représentant permanent auprès des Bureaux des Nations Unies à Nairobi, Sianga Abílio, qui a souligné à l'occasion l'importance de la promotion par l'UNEP du programme sur une plateforme de présentation, par les jeunes, de projets et contributions sur les questions environnementales au niveau mondial " Young Champtons of the earth».

La réunion, qui a analysé et défini le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), a été présidée par l'ambassadeur du Brésil, Fernando Coimbra et a examiné et adopté un document qui envisage une série d'actions axées sur la nature, destinées à la cinquième session Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, prévue pour février 2021.

La cinquième session aura pour thème «Renforcer les actions pour la nature en vue d'atteindre les objectifs du développement durable».

Le comité a pris note du panel intergouvernemental sur le changement climatique parrainé par la PNUE et l'Organisation météorologique mondiale, qui s'est tenu le 24 février 2020 à Paris, ayant, à l'époque, le Programme des Nations Unies pour l'environnement annoncé une augmentation de sa contribution du Fonds fiduciaire de l'IPCC (Panel Intergouvernemental sur le changement climatique).

La réunion a réuni 137 membres, a recommandé aux Etats membres l'approbation, durant l'Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement (UNEA-5) la stratégie à moyen terme De l'UNEP pour la période 2022-2025.