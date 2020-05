Angola: La ferme Cacanda réduit la production d'oeufs

Dundo (Angola) — Le niveau de production d'oeufs à la ferme Cacanda, dans la province de Lunda Norte, est passé de neuf mille à sept mille unités / jour, après le licenciement de 50% des travailleurs, dans le cadre des mesures préventives contre le COVID-19 .

Il s'agit du plus grand projet agro-industriel de Lunda Norte, situé à quatre kilomètres de la ville de Dundo, sur une superficie de dix mille hectares, dédié à la production d'œufs, de viande, de légumes, à l'élevage des bovins et porcins, garantissant un emploi à 40 citoyens, dont 20 ont été licenciés.

Selon le responsable de la ferme, Telmo Lopes, le projet est né de la réhabilitation et modernisation de l'ancienne Ferme Cacanda, construite il y a plus de 40 ans par la dissoute Diamang.

Elle comprend 12 volières, six nefs, une usine d'aliments pour animaux, un nombre égal d'abattoirs, d'ateliers, de pépinières, de centres de formation agricole et de semence, des logements pour les gestionnaires et les travailleurs.

Sa réhabilitation a coûté 29 millions de dollars, financés par une ligne de crédit israélienne.

En ce qui concerne la production de viande et de légumes, le fonctionnaire a informé qu'il y avait une baisse de 30 pour cent, garantissant que le licenciement temporaire des 20 travailleurs n'implique pas leur renvoi définitif.

Actuellement, le projet compte dix mille poulets, 160 têtes de bétail, 60 porcs et environ cinq hectares pour la production de légumes.

En août de l'année en cours, si la situation épidémiologique du pays s'améliore, la ferme prévoit d'augmenter les niveaux de production d'œufs et de viande, avec l'acquisition de 23 mille poulets et plus de 400 têtes de bétail, pour répondre à la demande du marché local.