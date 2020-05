Angola: COVID-19 - Vingt motos aident à l'approvisionnement en eau

Huambo (Angola) — Le Gouvernorat provincial de Huambo a remis jeudi, aux 11 municipalités de la province, 20 moto-citernes pour l'approvisionnement en eau de la population, dans le cadre du renforcement des mesures de prévention et de lutte contre le covid-19, dans cette région du pays.

Ces motos, d'une capacité de mille litres chacune, ont été acquises par la Commission multisectorielle de la province de Huambo, dans le but d'étendre l'accès de la population de la province à l'eau, afin qu'elle puisse se laver les mains constamment, une des mesures fondamentale pour prévenir la maladie.

Au cours de l'acte, dirigé par la gouverneure de la province et coordinatrice de la commission multisectorielle, Joana Lina, trois motos ont été livrées aux municipalités de Huambo, Caála et Bailundo, deux aux municipalités de Cachiungo, Ecunha et Longonjo, tandis que les autres municipalités ( Chicala Choohanga, Londuimbali, Ucuma, Mungo et Chinjenje), leurs administrateurs n'en ont emmené qu'une dans leurs zones juridictionnelles.

A l'occasion, le vice-gouverneur pour les services techniques et les infrastructures de la province, Leonardo Sapalo, a fait savoir que les moyens, désormais livrés, contribueront à atténuer les difficultés rencontrées dans le domaine de la distribution d'eau, notamment à ce stade de la crise endémique du coronavirus, afin d'atteindre les objectifs souhaités, dans le cadre de sa lutte.

Le responsable a également admis qu'il était encore insuffisant le nombre de moyens mis à disposition, compte tenu des besoins de la province, qui dispose de nombreuses zones sans eau potable et difficilement accessibles par des camions-citernes.

Pour cette raison, il a appelé les administrateurs municipaux à une plus grande rationalisation et un plus grand soin des moyens roulants, afin qu'ils puissent bénéficier à un plus grand nombre de population et aient une durabilité plus longue.

Les 11 municipalités qui composent le territoire de la province de Huambo, avec une extension de 35.771 kilomètres carrés, sont habitées par un total de deux millions 511 mille 309 citoyens.

Jusqu'à présent, la province n'a enregistré aucun cas positif ou suspecté de coronavirus officiellement déclaré. Elle dispose de 11 centres d'observation et de traitement d'éventuels cas de covid-19 (nouveau coronavirus), installés au niveau des municipalités, pour éviter les risques de contagion.