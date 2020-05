Angola: COVID-19 - La désobéissance "en hausse" au cours des dernières 24 heures

Luanda — Le nombre de personnes détenues pour avoir désobéi aux règles visant à empêcher la propagation du Covid-19 a considérablement augmenté au cours des dernières 24 heures, passant de plus de 100 à 526 citoyens, a déclaré le porte-parole des forces de l'ordre et sécurité, Waldemar José.

S'exprimant lors d'une conférence de presse pour mettre à jour les données du covid-19, il a informé que la désobéissance avait augmenté de manière effrayante, et les contrevenants seront renvoyés au Bureau du procureur général de la République (PGR) pour leur responsabilité civile et pénale.

L'une des mesures violées, systématiquement, est l'isolement social, car, selon l'officier supérieur, la population refuse de rester chez elle ou la quitte à des moments interdits, ce qui a conduit au procès sommaire de 18 citoyens, à Luanda, avec des peines de correction converties en amendes.

La violation de la clôture provinciale a également été mise en évidence, l'accent étant mis sur l'arrestation du juge de la Cour provinciale de Namibie, Januário Catengo, et de l'ancien ministre d'État et chef de la Maison Civile du Président de la République, Frédéric Cardoso.

Le premier (juge) s'est infiltré dans un camion de marchandises dans le but de se rendre à Namibe, mais il a été découvert et a reçu l'ordre de retourner à Luanda. A son tour, Frederico Cardoso a «contourné » la clôture de Luanda et a été vu à Benguela, ayant été invité à rentrer.

«Ces pratiques d'infiltration sont récurrentes et gênent le travail de nos forces. La situation est tellement préoccupante parce qu'elle implique même des personnalités connaissant bien le danger de la mesure », a-t-il déclaré.

Dans le même cadre, la police a saisi 314 véhicules, en raison d'un surpeuplement, 243 de plus qu'au cours des dernières 24 heures, en plus de 155 motos.

Pour violation des frontières, 212 citoyens ont été arrêtés, tandis que dans le chapitre de la contrebande de carburant, 390 000 litres de ce liquide ont été saisis dans les provinces de Zaire et de Cabinda.

«Dans la région située entre Huila / Benguela / Huambo, plusieurs citoyens ont provoqué un tollé sous prétexte de vouloir rendre visite aux familles. Ils ont reçu des ordres de retour. La clôture provinciale n'a pas été rouverte pour ces actes. Ils sont destinés à des activités économiques ou autres », a rappelé le sous-commissaire de la police nationale.

Il a regretté que l'entrée et la sortie de Luanda soient devenues un négoce, car plusieurs camions autorisés à se déplacer, transportant des denrées alimentaires, avaient été appréhendés avec des personnes infiltrées. Les forces d'ordre et sécurité ont également dénoncé l'émission de fausses déclarations pour permettre aux gens de se promener, ayant été arrêtés leurs propriétaires et acheminés vers le Bureau du procureur général de la République.

Concernant les citoyens qui déclarent avoir labouré dans d'autres provinces comme Bengo et qui ont l'intention d'aller chercher de la nourriture, une mesure prévue par le décret présidentiel 120/20, dit que les détenteurs doivent soumettre des déclarations passées par les administrations municipales des régions où ils ont labouré.