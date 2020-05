Sénégal: Curage des réseaux de drainage des eaux pluviales - Démarrage des opérations pré-hivernales à Dakar et dans sa banlieue...

L'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas) a entamé les opérations de curage des réseaux de drainage des eaux pluviales depuis le 14 avril 2020.

La vie suit son cours normal à Nasroulaye 2, Sam Sam, Diawar Diagne, des quartiers de la banlieue de Dakar, etc. Il y a une quinzaine d'années, ces quartiers étaient inondés. Dès son accession au pouvoir, le Président Macky Sall a lancé le Plan décennal de lutte contre les inondations à travers le pays qui a porté ses fruits. À Nasroulaye, Sam Sam, Diawar Diagne, entre autres localités, les eaux pluviales stagnaient jusqu'en février. Les populations vivaient un véritable calvaire. Certains habitants avaient abandonné leurs domiciles.

Les activités tournaient au ralenti. Aujourd'hui, c'est un vieux souvenir grâce aux ouvrages d'évacuation des eaux pluviales réalisés par l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas). Il s'agit de trois réseaux de drainage des eaux pluviales, d'un canal, de trois stations de pompage à Hamdalaye, à Diawar Diagne et Sam Sam Teen bi, et du renforcement de la station principale de Gouye Sapot. Dans le cadre des opérations pré-hivernales, l'Onas a organisé, hier, une visite de terrain à Nasroulaye-Sam Sam Teen bi (Diamaguène Sicap Mbao), à la Cité Pépinière (Pikine Est), au collecteur de l'Ecole nationale d'administration (Ena) situé sur le boulevard Dial Diop de Grand Dakar et à la Rue 9 de la Médina.

Sur place, les équipes des sociétés contractantes sont à pied d'œuvre. Les grilles avaloirs et les couvercles des regards sont ouverts pour pouvoir enlever les tas de sable et d'ordures entassés dans les réseaux d'évacuation d'eaux pluviales. À l'aide de leurs outils de curage manuel reliés par des fils à béton, les ouvriers tirent les seaux remplis de sable et d'ordures. À côté des regards, des sacs remplis de sable et de détritus d'une capacité d'une tonne. Une tâche méticuleuse et fastidieuse.

À l'issue de la visite de terrain, le Directeur de l'exploitation et du contrôle de l'Onas, Pèdre Sy, souligne que ces opérations de curage ont nécessité d'importants moyens matériels et financiers. Celles-ci, ajoute-t-il, ont démarré précocement sur l'étendue de la Région de Dakar, c'est-à-dire le 14 avril. À l'en croire, cette première phase va se poursuivre jusqu'en juillet. Pèdre Sy a rappelé que les opérations se font avant, pendant et après hivernage. Mieux, informe-t-il, « après le curage, des équipes seront pré-positionnées sur les points bas ». Le Directeur de l'exploitation et du contrôle de l'Onas a lancé un appel aux collectivités territoriales pour des opérations de dessablement et d'enlèvement des ordures dans les artères de leurs villes.

Avec la crise sanitaire liée au Covid-19, il soutient que cela n'a pas impacté le démarrage des travaux de curage.

L'Onas s'est, selon lui, adapté à la situation pour dérouler ces opérations. À Nasroulaye-Sam Sam Teen bi, le Directeur de l'exploitation de l'Onas, Pèdre Sy, précise que toutes ces infrastructures ont été interconnectées et les eaux pluviales sont pompées et déversées en mer à travers la station principale de Gouye Sapot.

... les opérations prévues mi-mai dans les autres régions

Le Directeur de l'exploitation et du contrôle de l'Onas, Pèdre Sy, a annoncé le démarrage des opérations pré-hivernales en mai 2020 dans les autres régions du pays. Mais, avant cela, l'Onas va procéder, à la même période, à l'entretien et au curage des 160 stations de pompage d'eaux pluviales que compte notre pays dont une quarantaine à Dakar. Selon M. Sy, d'autres actions d'envergure sont prévues pendant et après l'hivernage avec notamment l'entretien des points bas. S. Diam SY

Les populations satisfaites

Les populations apprécient le démarrage précoce de ces opérations d'entretien et de curage des réseaux d'eaux pluviales. Pour Abdou Diop, délégué du quartier de Nasroulaye-Sam Sam, leur quartier n'a pas connu d'inondations depuis la réalisation de ces ouvrages. « Vous pouvez le constater par vous-mêmes. Les activités ont repris. Les habitants sont en train de reconstruire leurs maisons abandonnées il y a quelques années ainsi que la mosquée », se félicite-t-il. La mairie de la ville a construit et inauguré un centre d'état civil secondaire. À la Cité Pépinière, Yatma Wade, délégué du quartier, salue le démarrage précoce des opérations pré-hivernales. « Nous sommes les privilégiés », confie-t-il. M. Wade promet de mener des actions de sensibilisation auprès des populations pour mieux entretenir les réseaux d'évacuation d'eaux pluviales. S.