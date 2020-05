Sénégal: Présentation de l'oeuvre «Réconciliation» - Kalidou Kassé pour une conscience collective contre le coronavirus

L'artiste plasticien Kalidou Kassé milite pour une prise de conscience collective contre le Covid-19. Sur ce registre, il a présenté l'œuvre-installation titrée « Réconciliation ».

Engagement. Sur ce registre, l'artiste-plasticien Kalidou Kassé est en première ligne pour contrer l'avancée du Covid-19 au Sénégal.

Sur cet élan, la galerie « Les Ateliers du Sahel » a abrité, mardi dernier, la présentation de l'œuvre-installation titrée « Réconciliation ». Cette œuvre majeure a été dévoilée en présence du Dr Bara Ndiaye, directeur de l'Ong Amref Afrique de l'Ouest, qui s'active dans le secteur de la santé, du Dr Ami Ndao Fall, Mme Rokhaya Niang, ambassadrices de bonne volonté de Amref, de l'artiste Mamadou Tita Mbaye, entre autres.

Ouvrant officiellement la cérémonie de présentation de l'œuvre en vidéo-conférence, M. Demba Faye, directeur de cabinet du ministre de la Culture et de la Communication, a félicité l'artiste Kalidou Kassé de l'initiative et aussi l'Ong Amref, partenaire du plasticien, dans cette dynamique artistique de riposte face au Covid-19.

A cet effet, Dr Bara Ndiaye invite à « la responsabilité individuelle et à l'engagement communautaire » pour sensibiliser les populations sur les mesures de prévention individuelle et collective afin de venir à bout de l'épidémie.

En présentant l'œuvre « Réconciliation », Kalidou Kassé mise sur « une prise de conscience collective pour faire appliquer les gestes barrières ». Le but, selon lui, est de briser la chaîne de transmission du virus et d'endiguer les cas communautaires qui inquiètent les autorités et les populations.

Instrument de sensibilisation et de lutte contre le coronavirus, l'œuvre de 3,60 m sur 2,80 interpelle plus d'un et pousse à une introspection dans un contexte de crise sanitaire. « Réconciliation » appelle à une solidarité humaine pour que, tous ensemble, nous faisons face à la pandémie et la vaincre », souligne le plasticien.

Riche en couleurs, l'installation en fer forgé est composée de personnages masqués peints en acrylique, surplombés par de chutes de tissus avec des grillages, symboles de gestes barrières aux couleurs vives et de ballons-coronavirus.

Csarts expose contre le Covid-19

En marge de la présentation de « Réconciliation », le Conseil sénégalais des arts (Csarts) a exposé des œuvres de huit artistes. Il s'agit de Kalidou Kassé, Seyni Gadiaga, Tita Mbaye, Ousmane Ndiaye Dago, Ismaël Weber, Mor Faye Murf, Mamadou Ndiaye Thia et Idrissa Mbengue. Ces plasticiens ont fait don de leurs créations pour accompagner les autorités sanitaires du Sénégal. Elles seront vendues aux enchères dans les prochains jours. Et les recettes de vente seront versées au ministère de la Santé et de l'Action sociale pour participer à l'effort de guerre contre le coronavirus.