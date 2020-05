Ile Maurice: COVID-19 - Reprise graduelle des activités à partir du 15 mai

Fin du suspense. Le couvre-feu sanitaire lié au Covid-19 a été prolongé jusqu'au 1er juin. Cependant, à partir du 15 mai prochain, il y aura une reprise graduelle des activités. A cette date, si les rassemblements seront toujours proscrits, plusieurs commerces pourront opérer à nouveau. Mais pas les marchés et bazars.

Si la mer vous manque, il faudra prendre votre mal en patience. Les plages seront toujours hors d'accès lors de la première phase. Les courses hippiques n'auront toujours pas lieu. Quant aux casinos, bars, centres commerciaux et magasins de vêtements, l'ouverture ne se fera pas pendant cette phase. Les rassemblements religieux sont toujours interdits et les mariages et enterrements devront se tenir avec un nombre d'invités limités.

Cependant, les commerces d'alimentation à l'instar des boulangeries, boucheries et poissonneries pourront à nouveau accueillir leurs clients. Idem pour les coiffeurs. Le système d'ordre alphabétique sera maintenu pour les banques et les supermarchés. Plus de détails sur les commerces qui pourront opérer seront communiqués dans la soirée. Les restaurants et fast-foods ne pourront faire que de la livraison. Le personnel de maison, comme les care-givers, pourront reprendre le service et devront faire une application pour le Work Access Permit.

Quant au secteur privé, Business Mauritius émettra les règlements en ce qui concerne le mode de fonctionnement. Un système de permis informatisé sera mis en place.

En ce qui concerne les professionnels de santé - dentistes et ophtalmologues entre autres, ils pourront à nouveau accueillir les patients en respectant des conditions sanitaires strictes.

Le transport aussi connaît des changements: distances de sécurité, désinfection et horaires spécifiques, en dehors des heures de pointe pour les personnes âgées. Le ministère du Transport donnera plus de détails.

Les frontières, elles restent fermées.

Parents, vous devrez aussi prendre votre mal en patience. Les établissements scolaires ne rouvriront pas avant le 1er août. Le ministère de l'Education devrait venir avec un plan, là aussi.