Soudan: Hamdouk félicite les ouvriers à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs

Khartoum — Le Premier ministre Dr Abdallah Hamdouk a félicité les ouvriers du Soudan à l'occasion de la journée internationale des travailleurs, célébrée le premier mai.

Le Premier ministre a déclaré sur Twitter:

'Salutations à tous les travailleurs hommes et femmes de notre pays lors du 1er mai, Journée internationale du travail'.

Il a ajouté: "Construire le pays est votre décision et son bien-être entre vos bras, faite de votre fatigue et vos efforts et il n'y aura pas de progrès pour notre pays si vous ne maîtrisez pas et n'améliorez pas la protection de ce pays, c'est votre devoir de soutenir la révolution de la liberté, de la paix et de la justice, et votre droit -en retour -doit être préservé avant que votre sueur ne se tarisse."