Algérie: Remise de 154 tonnes d'aides de solidarité du CRA aux réfugiés sahraouis

- Un total de 154 tonnes d'aides de solidarité ont été remises vendredi par le Croissant-Rouge algérien (CRA) aux réfugiés sahraouis, à l'occasion du mois de Ramadhan, a-t-on constaté.

L'opération a été présidée par la ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la femme, Kawther Krikou, en compagnie de la présidente du CRA, Saida Benhabilès, qui ont donné le départ de la caravane devant le siège de la wilaya de Tindouf, en direction des entrepôts du Croissant rouge Sahraoui (CRS).

La délégation ministérielle algérienne a été accueillie par le président sahraoui, Brahim Ghali, avant de remettre ces aides au Premier ministre sahraoui, Bouchraya Beyoun, et le président du CRS, Yahia Bouhbini.

Et d'ajouter : "il s'agit d'une position de solidarité et d'entraide de l'Algérie, peuple et direction, envers le peuple sahraoui, qui ne sera pas la dernière, et qui reflète une conviction profonde et constante du peuple algérien depuis des décennies".

La ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la femme, Kawther Krikou, a révélé que les aides de solidarité acheminées ce jour renferment des produits alimentaires de base, en plus de quelques 263.100 unités d'équipements médicaux et pharmaceutiques de prévention du Covid-19, dont des bavettes, des gants, des masques, des kits de test rapide et des produits stérilisants.