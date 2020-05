Algérie: Le message du Président Tebboune aux travailleurs apporte des réponses "sans équivoque" à leurs préoccupations

Alger — Le Secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Salim Labatcha, a estimé vendredi que le message adressé par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux travailleurs algériens à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs a apporté des réponses "sans équivoque" à leurs préoccupations.

Le message du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la veille de notre fête nationale, qui nous honore en tant que travailleurs et Centrale syndicale, "a apporté des réponses sans équivoque à beaucoup de nos préoccupations en s'engageant à trouver des solutions décisives à nombre d'entre elles", a écrit M. Labatcha dans un message à la même occasion.

A cette occasion, le SG de l'UGTA a tenu, au nom des travailleurs au sein de toutes les entreprises et administrations et dans tous sites de travail, à s'incliner à la mémoire des travailleurs qui "nous ont quittés depuis mai dernier".

Et d'ajouter à l'adresse des travailleurs "vous demeurez fidèles au serment des Chouhada et des syndicalistes libres qui ont placé la Patrie au-dessus de toutes les considérations et les préoccupations", assurant que "l'Algérie nous anime tous".

A cet effet, M. Lababtcha a appelé tout un chacun à "œuvrer avec davantage de vigueur et de sacrifice pour l'Algérie nouvelle et à s'attacher à la foi en Dieu et au lien à la Patrie, pour que nous sortions forts et victorieux".

Le Président de la République avait affirmé, jeudi, dans un message de vœux aux travailleurs algériens, à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs, que l'Etat œuvrera, avec rigueur, à redonner au travail sa véritable valeur, à renforcer la place des travailleurs, à augmenter leur pouvoir d'achat et à réunir les conditions d'une vie décente pour eux et pour leurs enfants.