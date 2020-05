Burkina Faso: Lutte contre le coronavirus - La province chinoise du Shandong offre du matériel de protection à la région du Centre-Nord

20 000 masques et 5 000 paires de gants. C'est le don de la province chinoise du Shandong pour les populations de la région du Centre-Nord dans le cadre de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus. C'est à travers la représentation diplomatique chinoise au Burkina Faso que cette collectivité territoriale chinoise a donné, le lundi 27 avril 2020, sa contribution aux efforts de protection et de prévention de la région du Centre-Nord contre le Covid-19.

L'Ambassadeur LI Jian qui a remis ce don a apprécié, non seulement le geste de solidarité de la province du Shandong, mais aussi a salué l'amitié vraie entre les deux peuples. Pour lui, "les contributions des collectivités chinoises décentralisées constituent un appui fort à l'égard de notre pays ami le Burkina Faso". De plus, précise t-il, la province du Shandong a réuni en très peu de temps les ressources pour venir en aide à cette région qui, en plus de faire face aux défis imposés par le terrorisme, doit également prendre des mesures pour barrer la route au Covid-19.

Par ailleurs, il indique que cette ville n'est pas à son premier geste en faveur de la santé de la population burkinabè. En effet, la deuxième mission médicale chinoise présentée au Burkina Faso depuis début 2020 est issue de cette même province. Il a souhaité un bon courage au peuple burkinabè et à la région du Centre-Nord en particulier dans cette riposte commune contre la pandémie du nouveau coronavirus.

Le bénéficiaire, la région du Centre-Nord, était représentée par M. Adama Sawadogo, Président du Conseil Régional, M. Etienne MALBILA, président de la commission régionale des affaires sociales et culturelles, et Dr. Lydie BALO, pharmacienne à la direction régionale de la santé. Pour M. Sawadogo, sa reconnaissance à ce geste de la République populaire de Chine est grande. Il a exprimé ses remerciements à l'ambassadeur, à toute son équipe et au peuple chinois pour leur contribution significative dans la lutte contre cette maladie.

"Nous sommes très heureux parce que notre amie la Chine a bien voulu penser à la région du Centre-Nord par ce don." a t-il affirmé avant de confier que les burkinabè ont pu constater les soutiens multiformes de la Chine, surtout plus récemment avec l'arrivée d'une équipe d'experts médicaux à Ouagadougou. Pour lui ces contributions sont des gestes forts à reconnaître, à saluer et à soutenir.

Il a affirmé que "c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses vrais amis" et que ce geste fort humaniste témoigne de l'amitié vraie, sincère et pragmatique entre la Chine et le Burkina Faso et de l'attention de la Chine pour bien-être de la population burkinabè en particulier celle de la région du Centre-Nord".

Ce don, selon lui, permettra de disponibiliser les équipements de protection individuelle dans la région afin d'aider les habitants et les deplacés internes à se protéger de la pandémie et barrer la route au virus.

En rappel, la région du Centre-Nord a enregistré des cas confirmés du Covid-19 mais à la date d'aujourd'hui, ils ont tous été déclarés guéris.