Tunisie: ESS-Ridha Charfeddine, démissionnaire depuis octobre dernier - Rester ou partir !

Avant de prendre les grandes décisions et mettre en place la stratégie sportive du club pour la prochaine saison, Ridha Charfeddine qui assure l'intérim depuis qu'il a présenté sa démission le 18 octobre dernier, doit se décider s'il veut continuer à diriger le club ou se retirer à jamais.

Le provisoire qui dure : voilà un proverbe qui s'applique à la vie de l'Etoile du Sahel depuis le 18 octobre 2019, date de la démission de son président, Ridha Charfeddine.

Le paradoxe est qu'un mois après avoir présenté sa démission, le président de l'ESS a nommé l'Espagnol Juan Carlos Garrido à la tête de l'équipe senior de football avant de disparaître de nouveau des radars. Entraîneur et joueurs étaient livrés à eux-mêmes, sans compter qu'ils n'avaient pas reçu leurs salaires. C'est que durant les deux mois qui ont suivi sa démission, le président étoilé s'est désengagé de toutes ses responsabilités, refusant d'assurer les dépenses quotidiennes du club.

Et comme par enchantement, Ridha Charfeddine a annoncé son retour aux affaires le 24 décembre 2019, la semaine du match contre Al-Hilal du Soudan pour le compte de la 3e journée de la phase des groupes de la Ligue des champions. Un retour qui n'a pas arrangé les choses.

Yassine Chikhaoui et ses camarades ont livré une piètre prestation face à la formation soudanaise, concédant la défaite à un moment où l'équipe était censée maintenir le cap étant que ses résultats étaient plutôt bons durant la période d'absence du président du club.

Des choix ravageurs

Si l'ESS a raté sa saison, c'est, en bonne partie, à cause des choix faits par son président. L'été dernier, il n'a pas su retenir Roger Lemerre qui a débarqué au milieu de l'exercice écoulé. C'est à chaque crise, il est contacté par Ridha Charfeddine pour sauver l'équipe. Et à chaque fois, il ne termine pas le travail commencé.

Le successeur de Roger Lemerre n'était autre que Faouzi Benzarti dont le passage à l'ESS était un vrai fiasco. Le pire passage qu'a jamais connu Benzarti de toute sa carrière. Il n'a resté que deux mois, durant lesquels il a enchaîné les contre-performances, avant d'être remercié fin septembre.

Une mauvaise entame de saison qui a influencé sur la suite de l'exercice. Et au moment où Garrido a réussi à donner une lueur d'espoir aux joueurs et aux supporters étoilés en qualifiant l'équipe, première de son groupe, aux quarts de finale de la C1 africaine, Ridha Charfeddine n'a pas trouvé mieux que de le limoger sous prétexte que l'équipe ne convainc pas en championnat. Deux semaines à peine après son limogeage de Sousse, Garrido, récupéré par Al Wydad, a éliminé l'ESS en quarts de finale de la Champions League. C'est dire les choix ravageurs du président du club. Avant, il a laissé partir Roger Lemerre, il a ramené par la suite Faouzi Benzarti qui, depuis son passage à l'EST en 2017, a perdu la main.

Il est temps que le président démissionnaire assume ses responsabilités. Si l'équipe a raté sa saison, c'est à cause de ses choix par le passé, en ramenant des entraîneurs aux passages ratés, à l'instar de l'ancien sélectionneur national, le Belge Georges Leekens.

Bref, il est venu le temps pour que Ridha Charfeddine se décide : rester ou partir. C'est la première grande décision qu'il doit prendre. Qu'il convoque une assemblée élective, et s'il veut rester, qu'il se présente à la présidence du club. S'il est réélu, il pourra dès lors mettre en place sa stratégie sportive pour la saison prochaine et non pas l'inverse.