Tunisie: Plan de déconfinement ciblé -L'enjeu est vital

La Tunisie étant encore touchée par l'épidémie, mais en légère décrue, le gouvernement a dévoilé avant-hier l'ébauche de la stratégie nationale de déconfinement sanitaire ciblé. Un plan progressif tant attendu par la majorité des Tunisiens qui vivent confinés depuis plus d'un mois et découpé en plusieurs thèmes prioritaires : la santé, l'éducation et l'enseignement supérieur, le travail, les commerces, les transports, le calendrier des étapes, les tranches d'âge... Pour chacun d'eux, les ministres concernés ont présenté les principes généraux de la reprise des activités, tout en évitant une recrudescence de l'épidémie, ce qui obligerait le gouvernement à reconfiner tout ou une partie de la population

En décidant le déconfinement, le gouvernement a adopté plusieurs mesures pour contenir davantage la propagation du coronavirus, appelant les citoyens concernés dans ces trois phases étalées du 4 mai au 14 juin à respecter les mesures de distanciation sociale, de confinement et le port obligatoire du masque de protection. Quoi qu'il en soit, selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le déconfinement doit être progressif, tout en gardant les gestes barrières.

En dépit de la légère baisse des contaminations, il ne faut pas crier victoire, car rien n'est acquis jusqu'à aujourd'hui. Il faudrait mettre toujours en garde contre le risque d'une reprise de l'épidémie. Nous sommes confinés mais qu'en est-il des files interminables qu'on voit aujourd'hui et depuis des semaines qui ne respectent aucune norme des gestes barrières ?

Le déconfinement est une stratégie assez délicate, à craindre plus que le confinement. Les Tunisiens doivent garder à l'esprit qu'ils ne vont pas reprendre une vie normale de sitôt. Par conséquent, il faut les responsabiliser davantage en continuant à respecter les mesures de prévention pendant des mois ou plus. La prudence doit être de mise. Nous ne pourrons être assurés de la fin que lorsqu'il n'y aura plus de cas. Cela étant, l'allègement progressif du confinement demeure tributaire de la stabilisation de la situation et de l'apparition d'autres foyers, ou encore d'un éventuel rebond de la pandémie. Certes, le déconfinement permettrait à l'économie de reprendre son souffle et à la population d'être moins peinée, moins gênée, mais la vigilance reste le seul facteur déterminant pour éviter toutes sortes de défaillances. Les modalités de reprise du chemin de travail ou de l'école doivent être respectées. De même, toutes les parties prenantes (ministères, entreprises publiques et privées, locaux de commerce, moyens de transport, établissements sanitaires et autres, etc.) doivent assurer cette reprise dans des conditions sanitaires strictes.

Comme partout ailleurs, l'enjeu est vital. Le gouvernement, conscient des efforts supplémentaires que chacun doit fournir, réitère ses appels aux citoyens à demeurer conscients des enjeux et des défis sanitaires, économiques et sociaux du Covid-19 et de continuer à observer en toute conscience et avec rigueur les mesures d'hygiène, de distanciation sociale et de protection, qui demeurent les seules réponses actuelles pour l'endiguement de cette épidémie.

L'après-Covid-19 est un virage délicat à examiner minutieusement, en tenant en considération les détails et les préoccupations des citoyens. C'est dire que plusieurs questions restent en suspens pour les citoyens qui n'ont pas trouvé des explications claires. En effet, plusieurs options contenues dans ce plan de déconfinement sont, certes, difficiles à appliquer tant sur le plan social et humain, tout comme la question du déconfinement selon les tranches d'âge, les personne âgées à faible immunité qui devront rester à la maison, la reprise du fonctionnement des transport publics et privés qui sont souvent surchargés en temps normal, l'ouverture des jardins d'enfants le 4 juin. Autant de précisons et d'éclairages que les autorités doivent divulguer pour répondre à bon escient aux inquiétudes des Tunisiens et sécuriser au mieux le déconfinement et le redémarrage des activités dans les meilleures conditions possibles.

L'objectif n'est autre que d'organiser avec succès ce redémarrage des activités économiques, sociales et éducatives, en fournissant les moyens logistiques et de prévention adéquats, car l'épidémie de coronavirus est loin d'être terminée. Le chantier est immense et il reste encore beaucoup à faire.

De cette crise sanitaire, on devra sortir avec des enseignements et des leçons. Les choses seront certainement différentes et nous avec. Les temps changent sous nos yeux à grande vitesse. Sur le plan individuel, chacun doit être conscient de la vulnérabilité de la situation, de l'état de la salubrité à laquelle on doit s'adapter et que le travail peut se faire autrement...