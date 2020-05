Ile Maurice: Météo - un hiver légèrement moins pluvieux et plus chaud

Ce vendredi 1er mai est officiellement le début de l'hiver. La station météorologique de Vacoas a émis hier son «Seasonal Outlook», avec ses prévisions pour cette saison 2020, qui s'achèvera en octobre.

La météo a déjà remarqué que les conditions hivernales ont débuté plus tôt, soit fin avril. Elle s'attend à ce que la pluviosité soit près de la normale saisonnière durant la première moitié de l'hiver et légèrement en dessous durant la seconde. Elle prévoit une pluviométrie cumulative d'environ 600 mm, concentrée sur le plateau central, l'Est et le Sud de Maurice. A Rodrigues, quelque 400 mm de pluie sont attendus.

Au niveau des températures, elles devraient également être proches de la normale saisonnière durant la première moitié de l'hiver et légèrement au-dessus pendant la seconde, tant à Maurice qu'à Rodrigues, et également la nuit.

Cependant, il y aura des variations intra-saisonnières, lorsque les Mascaraignes seront sous l'influence de forts anticyclones, qui pourront entraîner des périodes plus froides. A de rares occasions, notamment sous ciel bleu et avec un vent calme la température minimum à Maurice pourrait s'approcher de 10 degrés Celsius et de 13 degrés Celsius à Rodrigues.

Ci-dessous les tableaux de prévisions des températures pour Maurice et Rodrigues :

Quant à l'été passé, la météo note que les pluies attendues étaient au rendez-vous, sauf en février, mais que d'une manière générale, la pluviosité pour la saison a été légèrement supérieure à la moyenne.

La température était, elle, au-dessus de la moyenne saisonnière durant la première moitié de l'été et normale pendant la seconde.

Quant à la saison cyclonique, 2019-2020, elle était légèrement en retard, avec une première formation Durant la première semaine de décembre 2019. Au total, dix tempêtes tropicales ont été nommées Durant la saison, «of which 1 became very intense tropical cyclone, 2 intense tropical cyclones, 3 tropical cyclones, 1 severe tropical storm and 3 moderate tropical storms».

Frais ce vendredi

Quant aux prévisions pour ce vendredi 1er mai, à noter qu'un avis de forte houle est émis pour Rodrigues, jusqu'à 16 heures ce soir. Le sorties en mer sont à éviter.

Pour le temps à Maurice, le ciel sera mi-couvert, les averses deviendront moins fréquentes dans l'après-midi. L'assez fort anticyclone presqu'au sud des Mascareignes maintient des alizés plutôt sur notre région.

La température maximale sera inférieure à la moyenne et variera entre 21 à 24 degrés Celsius sur le plateau central et entre 26 et 29 degrés Celsius sur les régions côtières.

Le ciel restera mi-couvert sur l'ensemble de l'île la nuit avec quelques ondées isolées sur les terrains élevés et les versants est.

La température minimale variera entre 16 et 18 degrés Celsius sur le plateau central et de 20 à 23 degrés sur le littoral.

Vent d'est-sud-est d'environ 25 km/h avec des rafales pouvant atteindre 55 km/h aux endroits exposés.