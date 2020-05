Congo-Brazzaville: Musique - Papy Bastin rejoint Extra-Musica Nouvel Horizon

Papy Bastin est l'un des anciens sociétaires de l'orchestre Extra-Musica Zangul de Roga-Roga. Après un bref passage à Universal Zangul, il avait décidé de faire carrière seul. Aujourd'hui, il est dans Extra-Musica Nouvel Horizon et promet des surprises à ses fans.

Papy Bastin a décidé de renoncer à sa carrière solo pour se joindre aux autres. Son arrivée dans Extra-Musica Nouvel Horizon est un atout majeur pour le groupe qui réalise l'importance d'avoir un tel artiste à ses côtés. Désormais, c'est au sein de cette nouvelle formation issue de la scission d'Extra-Musica Zangul de Roga-Roga que le célèbre chanteur devra imposer son talent. « Artistiquement, je serai le même mais pour satisfaire mes fans, je promets d'améliorer ma façon de chanter et de danser », a indiqué Papy Bastin. Et de confier que « Beaucoup de ses fans sont très contents, puisqu'ils veulent avoir de grands orchestres au Congo. Ceux qui ne sont pas satisfaits, voulaient peut-être me voir faire carrière seul ».

Artiste-musicien, chanteur compositeur exceptionnel au talent immense, Papy Bastin compte à son actif un album "Bravo" et un single "Zaka dance". Deux titres qui restent gravés dans la vie des mélomanes. Pour Sonor Digital chef d'orchestre, Papy Bastin est une autre voix du Congo. Son recrutement dans l'orchestre a été bien réfléchi. « On a recruté Papy Basting dans le groupe parce qu'il est l'un des grands chanteurs au Congo. Il est compté parmi les plus belles voix de notre pays et jouit d'une grande expérience dans la musique », a-t-il déclaré.

Papy Bastin est une plus-value dans le groupe. Avec son expérience et sa maturité, Extra-Musica Nouvel Horizon s'attend à quelque chose de très différent. Depuis lors, il y a eu une nette évolution surtout au niveau de sa voix. « Une voix qu'il a beaucoup travaillée ; il y a assez de force là-dedans. Nous sommes contents de l'avoir et vous le découvrirez davantage dans notre prochain album », a rassuré Sonor Digital.

Notons que Papy Bastin invite les fans à consommer sans modération le single de Nouvel Horizon, "Choc", et de télécharger aussi sur les plateformes légales son tout dernier single "Zaka dance". Il invite, par ailleurs, en cette période où la pandémie du Covid-19 sévit, les Congolais à rester chez eux si l'on veut sauver des vies. Cela fait partie des gestes qui sauvent que chacun est appelé à pratiquer.