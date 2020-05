Ile Maurice: COVID-19 - Le Conseil des ministres examine le plan pour les hôpitaux

Pas d'annonce de prolongation de confinement dans le compte-rendu du Conseil des ministres d'hier, jeudi 30 avril, tombé tard, vers 21 h 30. Cependant, il est question des mesures prises pour contenir la pandémie de Covid-19, des tests effectués, des patients, des vols de rapatriement effectués.

Au niveau des tests, il est expliqué, qu'outre les 15 893 tests PCR déjà effectués, au 29 avril, d'autres ont été pratiqués sur les personnes en première ligne. Les «rapid antigen tests», au nombre de 14 305. Ceux-ci ont été pratiqués sur le personnel de santé du public, les policiers, les résidents et le personnel des Residential Care Homes, les gardiens de prison et les détenus. De plus ce dépistage a été étendu aux travailleurs étrangers dans les dortoirs et aux employés de supermarchés.

Le cabinet a également pris note du plan de préparation pour les services hospitaliers, comprenant les demandes du personnel pour le traitement des patients, le stock adéquat de fournitures médicales et non-médicales, le contrôle des points d'entrée pour le personnel et le public pour s'assurer que tous portent masques, se servent de gel désinfectant et aient leur température contrôlée, la distanciations sociale, le mode d'opération des Outpatient Departments and Accident and Emergency Departments pour éviter la foule, la priorisation des chirurgies, la mise en place de flu clinics séparées, la désinfection des lieux et la restriction à un visiteur par patient pour éviter l'infection.

Les deux autres sujets portent sur le contrôle des prix durant le couvre-feu sanitaire et le soutien de l'Union européenne.