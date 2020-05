Angola: Le PR réitère des mesures de lutte contre le COVID-19

Luanda — Le Gouvernement angolais continuera de prendre toutes les mesures nécessaires pour minimiser l'impact négatif des restrictions imposées par la pandémie du Covid-19, a déclaré jeudi le Président de la République, João Lourenço.

Dans un message faisant allusion à la Journée internationale du travail (1er mai), le Chef de l'Etat a indiqué que l'Exécutif reste attentif aux besoins les plus pressants des citoyens, en particulier les plus vulnérables et les plus défavorisés.

Depuis l'émergence de la pandémie dans le monde, l'Angola a enregistré 27 cas positifs, tous importés par des citoyens qui se trouvaient dans des pays à contamination communautaire.

Selon les données officielles, sept citoyens angolais se sont déjà remis de la maladie et deux sont décédés, le pays ayant 18 cas actifs, tous à Luanda.

Dans son message, João Lourenço a déploré le fait que le pays ne célèbre pas pleinement la Journée du Travail, à cause du covid-19.

"Cette année, nous sommes privés de célébrer pleinement un événement de si longue tradition, en raison de l'émergence et de la propagation du covid-19, qui est rapidement devenue la pandémie la plus redoutable de tous les siècles", a-t-il souligné.

Il a, à cet effet, rappelé que le Gouvernement, compromis à la vie des Angolais, a rapidement opté pour la fermeture des frontières et le contrôle institutionnel des passagers provenant des pays déjà infectés par le virus.

Pour contrer la pandémie, a-t-il dit, il a pris la décision de déclarer et de prolonger l'état d'urgence, afin de réduire la probabilité d'une aggravation de la situation.

Cette décision, selon le Président de la République, ne peut aboutir à des résultats positifs que si elle bénéficie de la participation et de la collaboration de tous les citoyens, dans le respect des orientations des autorités compétentes.

Il a rappelé que le monde entier est actuellement confronté à un virus de propagation rapide et de virulence, contre lequel il n'existe toujours aucun vaccin ni traitement.

Le seul moyen efficace de le combattre, a-t-il souligné, est jusqu'à présent la fermeture des frontières, la restriction de la circulation, l'isolement social, l'utilisation des masques et la prise des mesures strictes d'hygiène et de précaution.

"De telles mesures conduisent inévitablement à une réduction, voire à une paralysie de l'activité commerciale, avec des effets dévastateurs sur la vie des travailleurs et sur l'économie en général", a affirmé João Lourenço, qui a demandé une réflexion sur la Journée internationale du travail, pour un plus grand dévouement et union des travailleurs du pays.

Il a appelé à la solidarité avec les travailleurs du monde entier, en particulier ceux des pays les plus gravement touchés par la calamité causée par le Covid-19.