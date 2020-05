Cote d'Ivoire: Lutte contre la COVID-19 en Côte d'Ivoire - Le taux de guérison passe de 12,69% à...44,38% en seulement 23 jours !

Le nombre de personnes décédées de la maladie à Covid-19 en Côte d'Ivoire se chiffre à 14, à la date du 28 avril 2020, sur un total cumulé de 11 83 cas de contamination avérés. Cela représente 1,18% de létalité ! En termes de malades guéris de la pandémie, notre pays affiche, à la même date sus-indiquée, 525 cas. Soit 44,38% des personnes atteintes, contre 12,69% sur une période de 23 jours !

A l'analyse, le taux de mortalité demeure faible, à ce jour, depuis le 11 mars dernier, date de révélation du premier cas de malade du Coronavirus en Côte d'Ivoire.

Tant mieux pour les Ivoiriens ! Et le taux de guérison apparaît, sans aucun doute, comme l'un des plus élevés au monde, avec 44,38%. Il y a 23 jours, les statistiques du ministère ivoirien de la Santé affichaient 03 décès et 41 guéris sur 323 cas confirmés, représentant alors respectivement, 0,93% de létalité et un peu plus 12,69%. Il y a incontestablement un grand progrès dans la prise en charge des malades, favorisé par la justesse du Plan national de riposte à la pandémie liée au Covid-19, la mobilisation des personnels médicaux.

En effet, le pays enregistre une forte croissance du taux de guérison, passé de 12,69% à 40,40%, sur une période de 23 jours seulement ! C'est à juste titre que les autorités n'ont de cesse salué et exalté la technicité et la bravoure des personnels médicaux ivoiriens. Sans bruit, ils performent. Sans tapage, ils font de nombreux guéris de la maladie à Covid-19, maladie dont la dangerosité n'est pas à démontrer.

Cette performance du corps médical est de nature à encourager les autorités sanitaires à accroître le nombre de sujets soumis au dépistage pour atteindre un échantillon de 1 000, 2 000, voire 5 000 sujets par jour. Tout milite désormais à l'étape de tests massifs, Abidjan disposant, grâce aux investissements décidés par le gouvernement, de nouveaux centres de dépistage opérationnels dans certaines communes. Et ce, en complément de l'Institut Pasteur et des autres structures privées existantes.

En ce qui concerne l'évolution de la propagation de la maladie à Covid-19 en Côte d'Ivoire, elle demeure globalement sous contrôle, grâce à la sensibilisation soutenue des populations sur les mesures barrières.

Entre le 6 et 29 avril, le nombre de malades à Covid-19 confirmés est passé de 323 à 1183. Certes, la propagation a progressé à un rythme exponentiel (366,25%) sur la période, mais la maladie demeure sous contrôle au regard du nombre élevé de guérisons et du faible taux de létalité.

Comparons maintenant les chiffres ivoiriens à ceux d'autres pays devenus des épicentres du Cocid-19 et le bilan mondial. Les États-Unis d'Amérique cumulaient, hier, 1,03 million de cas de malades confirmés au Covid-19, dont 118 000 guéris (11,46% environ) et 58 412 décédés (5,7%). En France, un total de 130 000 cas étaient confirmés, le 28 avril, pour 46 886 guéris (36,07%) et 23 600 décès (18,15%). En Égypte, l'un des pays africains les plus atteints avec l'Afrique du Sud, par le virus couronné, le bilan était, hier, de 5 042 cas confirmés, dont 1 304 guéris (25,86%), et 359 décès (7,12%).

Au niveau mondial, ce sont 3,13 millions cas confirmés, pour 938 000 guéris (29,97%) et 218 000 décès (6,96%).

A regarder de près, la Côte d'Ivoire a le taux de mortalité du Covid-19 le plus bas, sur la base des exemples cités, et le taux de guérison le plus élevé. Et cela pourrait se renforcer. D'ailleurs, la tendance globale (dans les pays et monde) est baissière en termes de décès et à haussière pour les malades guéris.

Sans en déduire, à tue-tête, que la Côte d'Ivoire a dompté cette crise sanitaire liée au Covid-19, on est cependant en droit d'espérer des lendemains meilleurs. Sauf une résurgence subite de la pandémie sous une autre forme beaucoup plus sévère ou un relâchement du respect des mesures barrières par les populations. Mais comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Alors mobilisons-nous contre le Covid-19! Appliquons les mesures barrières avec responsabilité et civisme, et soumettons-nous aux tests de dépistage.