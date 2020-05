Ile Maurice: COVID-19 - Plus d'activités autorisées à partir du 15 mai

communiqué de presse

Le Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, a annoncé dans une allocution télévisée à la nation aujourd'hui, la prolongation du couvre-feu sanitaire au 1e juin 2020. Toutefois, une reprise partielle des activités économiques sera autorisée dès le 15 mai en vue d'entamer une réouverture par étapes et contrôlée.

Le chef du gouvernement a souligné l'importance de réussir cette première phase, qui demande la collaboration de tous les Mauriciens, afin de pouvoir retrouver une vie normale à long terme. Dans cette optique, le projet de loi, Covid-19 Bill, sera bientôt débattu à l'Assemblée nationale dans un souci démocratique et les parlementaires discuteront de la manière dont le pays sortira du couvre-feu sanitaire. La population est invitée également à faire part de ses propositions à travers l'application beSafeMoris.

Rappelant qu'il n'y a pas de remède ni de vaccin contre le Covid-19 pour l'heure, M. Jugnauth exhorte les Mauriciens à continuer leurs efforts concernant les règles d'hygiène et de distanciation, et à maintenir leurs nouvelles habitudes qui aideront à protéger leur santé. Il a également mis en exergue les dispositifs mis en place par le gouvernement qui ont permis une stabilisation de la situation sanitaire à Maurice, de même que les divers plans de soutien et mesures sociales pour soulager les citoyens et les entreprises.

Le 1emai étant marqué par la Fête du Travail, le Premier ministre a rendu hommage à tous les travailleurs, en particulier ceux qui sont en première ligne actuellement. Il a en outre présenté ses sympathies aux proches de ceux qui sont morts du Covid-19. M. Jugnauth a assuré la population que sa priorité demeure la santé des citoyens et que le gouvernement fera tout son possible pour que le virus ne fasse plus de victime.

Les grandes lignes de la reprise partielle des activités le 15 mai

v Certains commerces comme les boulangeries, poissonneries, salons de coiffure, quincailleries, ainsi que les consultations médicales privées et les opticiens pourront rouvrir avec des directives strictes pour limiter les risques de transmission du nouveau coronavirus.

v Les travailleurs informels pourront aussi reprendre leurs activités de même que les agriculteurs et les pêcheurs.

v Les restaurants ne pourront opérer que dans le cadre de livraisons, d'offre de plats à emporter et de service au volant.

v Ceux qui seront autorisés à reprendre leur travail devront être munis de leur permis de déplacement. A cet effet, l'octroi de permis de déplacement par la Police sera digitalisé pour un traitement rapide des demandes.

v Seront cependant interdits les lieux et événements pouvant causer des regroupements susceptibles de propager le Covid-19 notamment : se rendre à la plage ; les courses hippiques ; les rassemblements religieux et socioculturels ; les marchés, foires, centres commerciaux et magasins de vêtements.

v Les mariages et funérailles se dérouleront avec un nombre limité de personnes.

v Les frontières resteront fermées, en fonction de la situation à Maurice et dans le monde.

v Les établissements scolaires n'ouvriront pas avant le 1eaoût, et la reprise s'y fera par étapes.

v Le système par ordre alphabétique applicable aux supermarchés, superettes, et boutiques sera étendu aux banques. Les horaires d'ouverture des supermarchés, superettes, et boutiques seront élargis jusqu'à 20 heures.

v Le paiement des pensions mensuelles des personnes âgées et handicapées, des veuves et des orphelins continuera à se faire à domicile.

v Le système de transport sera revu avec une limitation des places dans les autobus, le métro et les taxis ; des horaires dédiés en dehors des heures de pointe pour les personnes âgées ; et une désinfection constante des véhicules. Les motocyclistes ne seront autorisés qu'à transporter leur conjoint et enfant.

v Business Mauritius communiquera les mesures à mettre en œuvre dans les usines et bureaux et sur les sites de constructions.

v Le télétravail sera privilégié pour les fonctionnaires.

v Le ministère de la Santé et du Bien-être continuera le programme de dépistage de masse et les fluclinics seront maintenus dans les différents services de santé.

Covid-19 : Maurice à son cinquième jour sans nouveau cas

Selon le communiqué quotidien du ministère de la Santé et du Bien-être, Maurice est à son cinquième jour sans nouveau cas positif de Covid-19.

Le nombre de cas enregistré est à 332 pour 17 196 tests PCR et 19 393 tests antigènes rapides réalisés à ce jour.

Il ne reste que sept cas actifs à l'ENT alors que 312 personnes sont guéries.

Une centaine de passagers et 161 professionnels de santé au repos sont en quatorzaine.