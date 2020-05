Afrique: COVID-19 - Les vols du PAM vers l'Afrique s'accélèrent avec la nouvelle plate-forme de fret de l'ONU en Belgique

Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies a donné vendredi le coup d'envoi d'un réseau de plateformes logistiques mondiales qui soutiendra l'ensemble de la communauté humanitaire et assurera la livraison de fournitures médicales et humanitaires aux pays en développement à un moment où le transport aérien commercial est pratiquement au point mort.

« Pour faire simple - sans notre soutien logistique, la réponse au Covid-19 dans les milieux les plus fragiles du monde s'arrêterait net, laissant des millions de personnes en danger », a déclaré Amer Daoudi, Directeur de la réponse au Covid-19 du PAM.

Portail sur le coronavirus et mises à jour

Les lecteurs peuvent trouver des informations et des conseils sur le nouveau coronavirus (2019-nCoV) fournis par l'Organisation mondiale de la santé et les agences des Nations Unies ici. Pour les nouvelles quotidiennes d'ONU Info, cliquez ici.

Tard jeudi, un vol cargo Boeing 757 a ainsi décollé du tout nouveau Centre mondial d'intervention humanitaire de Liège, en Belgique. L'avion transportait près de 16 tonnes de fournitures comprenant des masques et des gants pour le Burkina Faso et le Ghana, en Afrique de l'Ouest.

Il s'agit d'équipements de protection individuelle pour le compte de l'UNICEF et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). « A partir du centre régional d'Accra, une partie de la cargaison sera ensuite acheminée en République du Congo », a déclaré Jean Francois Milhaud, Responsable de la flotte mondiale du PAM, dans un entretien accordé à ONU Info.

Transporter l'équivalent de 37 Boeing 747 au cours des six prochaines semaines

« La possibilité d'acheminer du matériel médical et humanitaire en Afrique pour endiguer la pandémie se referme rapidement », a ajouté M. Daoudi. « Notre système mondial de soutien logistique est opérationnel, et cette livraison est la première d'une longue série de cargaisons que nous allons acheminer par avion aux quatre coins du monde », a-t-il ajouté.

Le PAM est en train de mettre en place l'ossature logistique des efforts mondiaux de Covid-19. Il a ainsi déployé un système mondial de liaisons aériennes pour expédier les cargaisons médicales et humanitaires vitales et transporter les travailleurs de la santé aux premières lignes dans le combat contre le nouveau coronavirus.

Des centres d'intervention humanitaire mondiaux situés à proximité des lieux de fabrication des fournitures médicales à Liège, à Dubaï et en Chine seront reliés à des centres régionaux en Éthiopie, au Ghana, en Malaisie, au Panama, à Dubaï et en Afrique du Sud.

A partir de ces plates-formes régionales, une flotte de petits avions sera en attente pour transporter des marchandises et du personnel dans les pays prioritaires. Le réseau s'appuie sur les dépôts de réponse humanitaire de l'ONU déjà existants, dont celui de Brindisi en Italie.

Dans les six prochaines semaines, le PAM s'attend à pouvoir acheminer du matériel dans l'équivalent de de 37 avions Boeing 747.

De la Chine et de la Malaisie, ces gros appareils expédieront du matériel vers 130 pays du monde entier de deux Etats asiatiques vers 130 pays dans le monde. A terme, chaque mois, 350 grands vols de matériel et autant de personnel pourraient être organisés.

300 tonnes de fret humanitaire et médical déjà expédiées vers 89 pays depuis fin janvier

Bien que ce vol soit le premier à partir de la nouvelle plate-forme de Liège, le PAM a expédié plus de 300 tonnes de fret humanitaire et médical vers 89 pays, depuis fin janvier, pour soutenir les gouvernements et les partenaires de la santé dans leur réponse au Covid-19. Ces cargaisons contenaient des masques, des ventilateurs, des kits de test et des thermomètres.

Ces vols arrivent à point nommé d'autant que les agences humanitaires et les autorités sanitaires ont du mal à acheminer leurs équipements médicaux dans certaines régions du monde.

La réponse à la pandémie est entravée par la rupture des chaînes d'approvisionnement mondiales, l'effondrement du transport aérien commercial, la fermeture des frontières et les perturbations du transport maritime. Le réseau logistique du PAM comblera le fossé des services essentiels, en veillant à ce que les intervenants humanitaires et sanitaires en première ligne de la pandémie puissent rester sur place et fournir une aide vitale.

Le PAM met également en place un service régional de transport aérien de passagers pour acheminer les travailleurs humanitaires et sanitaires à travers l'Afrique de l'Est et de l'Ouest afin de surmonter les perturbations des services aériens commerciaux, les premiers vols étant attendus dans les prochains jours.

Le service sera bientôt étendu au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Asie. Le PAM se tient également prêt à établir des liaisons aériennes avec Genève et Rome si les services commerciaux sont perturbés. Mais pour financer ses services logistiques, le PAM a besoin de 350 millions de dollars .